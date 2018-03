Berliner Raser: Mord-Urteil vor dem BGH — 01.03.2018 BGH hebt Raser-Urteil auf Zwei Berliner Raser wurden Ende Februar 2017 bundesweit einmalig wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Jetzt hat der BGH den Richterspruch aufgehoben.

Lebenslang wegen bedingtem Vorsatz



Beim Prozess vor dem Berliner Landgericht wurden die beiden Angeklagten noch wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Jeep mit Tempo 170 gerammt



Ähnlicher Prozess nach Unfall in Köln



An dieser Stelle kam bei einem illegalen Autorennen in Köln eine unbeteiligte Radfahrerin zu Tode.

(dpa/brü/cj) Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das bundesweit erste Mordurteil gegen Raser aufgehoben. Er gab am 1. März 2018 der Revision zweier Männer statt, die nach einem illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang vom Landgericht Berlin zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden waren. Die beiden Raser können nun auf eine wesentlich mildere Strafe hoffen. Bei einer fahrlässigen Tötung reicht der Rahmen von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft. Die Verteidiger hatten von den Karlsruher Richtern zu Beginn der Revisionsverhandlung eine Aufhebung des Urteils wegen mehrerer Rechtsfehler gefordert. Der BGH wies die Sache nun zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Gerichts zurück (4 StR 399/17). Bei dem Rennen über den Berliner Ku'damm war ein Unbeteiligter ums Leben gekommen (Foto von der Unfallstelle oben). Vor dem BGH war auch der Sohn des getöteten Autofahrers als Nebenkläger erschienen.Das Berliner Landgericht war am 27. Februar 2017 den Anträgen der Staatsanwaltschaft gefolgt, die auf lebenslang wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung plädiert hatte. Die Anklage hatte im Prozess argumentiert, die Männer hätten bei ihrem Rennen zwar niemanden vorsätzlich töten wollen, aber mögliche tödliche Folgen billigend in Kauf genommen. Juristen nennen so etwas bedingten Vorsatz. Die Verteidiger hatten dagegen Schuldsprüche wegen fahrlässiger Tötung für den einen Fahrer und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs für den anderen gefordert. Den Angeklagten wurde auch der Führerschein auf Lebenszeit entzogen. Ein Urteil mit diesem Strafmaß für Raserei mit tödlichem Ausgang war bis dato einmalig. Bundestag und Bundesrat haben inzwischen ein schärferes Gesetz beschlossen , das illegale Rennen mit Todesfolge mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft. Allerdings ist dies nicht auf zurückliegende Fälle anwendbar.Auf den Tag genau zwei Jahre vor dem Urteil des Landgerichts waren die beiden Männer kurz nach Mitternacht in ihren PS-starken Autos mit bis zu 170 Stundenkilometern über den Kurfürstendamm gerast. Bei ihrem nächtlichen Wettrennen über elf Kreuzungen mit mehreren roten Ampeln erfasste der Ältere mit seinem Wagen an der Ecke Tauentzienstraße/Nürnberger Straße den Geländewagen eines 69-Jährigen, der mit seinem Jeep bei Grün in die Kreuzung fuhr. Sein Auto wurde mehr als 70 Meter weit geschleudert; der 69-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallort glich einem Trümmerfeld, Granitblöcke wurden herausgerissen, Fahrzeugteile flogen durch die Luft. Zeugen dachten zunächst an ein Bombenattentat. Bei dem furchtbaren Geschehen wurde auch die Beifahrerin des 24-Jährigen schwer verletzt, die beiden Raser kamen mit leichten Blessuren davon. Beide – der Ältere hörte auf den Spitznamen " Transporter " nach einem Actionhelden, der Jüngere lebte nach eigenen Angaben dafür, "die Straße zu ficken" – waren schon zuvor als notorische Verkehrssünder ohne Unrechtsbewusstsein auffällig geworden.Am 6. Juli 2017 hatte der BGH in einem ähnlichen Prozess ein Urteil des Kölner Landgerichts teilweise aufgehoben, weil die Haftstrafen gegen zwei angeklagte Männer zur Bewährung ausgesetzt waren. Das Gericht habe sich nicht ausreichend damit auseinandergesetzt, wie sich die Bewährung auf das Rechtsempfinden der Bevölkerung auswirke, hieß es damals in der Urteilsbegründung. Zu berücksichtigen sei auch die Zunahme illegaler Autorennen in Innenstädten und die Tatsache, dass die Männer die Gefährdung durch ihre aggressive Fahrweise bewusst herbeigeführt hätten. Das Verfahren wurde im Dezember 2017 vor einer anderen Strafkammer des Kölner Landgerichts wieder aufgenommen, dann aber wegen Befangenheit eines Schöffen abgebrochen. Eine erneute Wiederaufnahme ist für Anfang dieses Jahres geplant.Die damals 21 und 22 Jahre alten Männer hatten sich im April 2015 ein spontanes Rennen geliefert. Bei Tempo 95 in der Stadt schleuderte eines der Autos aus der Kurve und traf auf dem Radweg eine 19 Jahre alte Studentin, die später starb. Die Kölner Richter verurteilten den Fahrer des Unfallwagens zu zwei Jahren und den zweiten Raser zu eindreiviertel Jahren Haft auf Bewährung. Dies hielt der BGH-Prüfung nicht stand. Die Höhe der Strafen beanstandeten die Richter nicht, ebenso blieb es beim Tatvorwurf der fahrlässigen Tötung. Eine Anklage wegen Mordes wie im Fall der beiden Berliner Raser stand nicht zur Debatte.