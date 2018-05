Der Mazda2 wird im AUTO BILD TÜV-Report 2018 als bester Kleinwagen ausgezeichnet.

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Kleinwagen

Um schnell durch die Stadt zu flitzen und sich in enge Parklücken zu quetschen, sind Kleinwagen ideal. Dabei sind Ford Fiesta und Co nicht nur in ihren Ausmaßen praktisch, sondern auch in Sachen Anschaffungskosten meist besonders preiswert. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind schon für weniger als 5000 Euro viele solide Exemplare zu finden. Kein Wunder, dass diese Fahrzeugklasse besonders für Fahranfänger attraktiv ist. Doch gerade wenn das Budget knapp ist, sollten kostspielige Werkstattaufenthalte die Ausnahme sein. Spätestens, wenn der TÜV einen prüfenden Blick auf den Wagen wirft, zeigt sich, wie es wirklich um die Fahrtauglichkeit bestellt ist.Zu den größten Enttäuschungen in der TÜV-Statistik zählt der Fiat Punto. Egal in welcher Altersklasse: Der kleine Italiener steht in der Mängelstatistik immer deutlich schlechter da als der Durchschnitt. Bremsen, Beleuchtung, Umwelt, Auspuff und Dämpfer zeigen die Qualitätsprobleme von Fiat. Auch der Chevrolet Aveo entpuppt sich als echter Mängelriese. Schon nach drei Jahren stehen oft kostspielige Reparaturen auf dem Plan, ältere Exemplare fallen im Vergleich zu anderen Modellen doppelt so häufig durch die HU. Was bei der Anschaffung gespart wurde, ist so also gleich wieder weg.