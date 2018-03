Die besten Kompaktwagen: TÜV Report 2018 — 13.03.2018 Das sind die besten Golf-Alternativen Der VW Golf ist der beliebteste, aber im TÜV-Report 2018 nicht immer der beste Kompaktwagen. Auch der Wolfsburger hat mit Mängeln zu kämpfen. AUTO BILD zeigt zehn Golf-Alternativen.

VW Golf

Kompakter Volvo V40 als beste Golf-Alternative



Autor: Lena Reuß

uch wenn er hin und wieder von anderen Modellen verdrängt wird – langfristig steht er an der Spitze der deutschen Zulassungszahlen: Der VW Golf . 228.227 Stück wurden im Jahr 2017 neu zugelassen. Mehr als von jedem anderen Modell. Die Alternativen aus der Kompaktklasse wie der Opel Astra (56.327 Einheiten) haben deutlichen Abstand zum Evergreen aus Wolfsburg. Auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist der Golf beliebt: Young- und Oldtimer-Fans stehen auf Generation eins und zwei , Fahranfänger schätzen günstige Dreier Vierer und Fünfer und Golf 6 und Golf 7 sind preiswerte Alternativen zum Neuwagen.Doch das beliebteste Auto der Republik zu fahren, birgt auch Nachteile. So ist derin der Kfz-Versicherung aufgrund seiner hohen Typklassen - und Regionalklassen -Einstufung vergleichsweise teuer. Auch in der Mängelstatistik des TÜV rangiert der Golf nur im guten Mittelfeld, knapp über dem Durchschnitt. Er gilt zwar nach wie vor als sichere Bank mit wenigen Schwächen, wurde jedoch von vielen anderen Kompakten überholt. Probleme mit Bremsen und Achsfederung verhageln vor allem Generation fünf und sieben die Statistik. Grund genug, sich bei der Gebrauchtwagensuche auch über Alternativen zu informieren.Golf-Alternativen, wie zum Beispiel der Volvo V40 oder der Toyota Auris , stehen in der Hauptuntersuchung nämlich wesentlich besser da: Der Volvo glänzt vor allem auf Langstrecken und ist ungeschlagen in Sachen Zuverlässigkeit. Auch der Toyota macht selten Ärger und punktet darüber hinaus mit viel Ausstattung für wenig Geld. In unserer Bildergalerie zeigen wir die zehn besten Kompaktwagen aus dem TÜV Report 2018 als Alternative zum Golf.