In der Amazon-Autoshow "Grand Tour" baut Co-Moderator Richard Hammond einen Unfall im blitzschnellen Rimac Concept One.

Für das Elektro-Supercar C_Two mit 1914 PS hatte der Konzern viel Anerkennung erhalten. Anerkennung, die sich jetzt in der Porsche-Partnerschaft ausdrückt. "Mit der Entwicklung der rein elektrischen Supersportwagen sowie innovativer Fahrzeugkomponenten hat Rimac seine Kompetenz im Bereich Elektro-Mobilität eindrucksvoll bewiesen", begründete Porsche-Vize Lutz Meschke die Entscheidung. Für Rimac könnte das Engagement der Durchbruch in der Automobilbranche sein, Geschäftsführer Mate Rimac bezeichnete es als "sehr wichtigen Schritt". Ziel sei es, Modul- und Systemlieferant für Automobilhersteller in den Bereichen Elektrifizierung, Konnektivität und Fahrerassistenzsysteme zu werden.