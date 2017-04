BFGoodrich — 05.04.2017 Reifenpionier mit langer Tradition Seit 1990 ergänzt 4x4-Spezialist BFGoodrich erfolgreich das Markenportfolio der Michelin Gruppe.

Das amerikanische Traditionsunternehmen BFGoodrich zählt zu den erfahrensten Reifenherstellern weltweit. Seit der Rückkehr nach Europa 1997 hat sich die Marke auf den hiesigen Märkten mit ihrem Produktportfolio erfolgreich etabliert. Markenzeichen sind seit der Gründung durch Dr. Benjamin Franklin Goodrich im Jahr 1870 immer wieder Pionierleistungen in der Reifentechnologie, die sich bis zum heutigen Tag als Industriestandard durchgesetzt haben. So produzierte BFGoodrich ab 1947 als erster Hersteller schlauchlose Pkw-Reifen für den amerikanischen Markt. 1965 führte das Unternehmen den ersten Radialreifen in den USA ein. 1967 folgte der erste Reifen mit Notlaufeigenschaften bei Druckverlust. Auch die Reifen der US-Raumfähre Columbia, die 1977 erstmals ins All startete, wurden von BFGoodrich entwickelt und produziert.

Zahlreiche Motorsporterfolge

Unbeschwerten Fahrspaß auf jedem Untergrund ermöglicht der extrem robuste BFGoodrich All-Terrain T/A KO2.

BFGoodrich ist offizieller Reifenpartner der Rallye Dakar 2017



BFGoodrich Tires kehrte im Januar 2017 als offizieller Reifenpartner zur Rallye Dakar zurück. Der Spezialist für Offroad-Reifen liefert vom Start in Asunción, Paraguay, an erstmals seit 2012 wieder für einen Großteil der Teams die Reifen. Darüber hinaus bietet BFGoodrich Tires den Wettbewerbsteilnehmern jeden Tag und rund um die Uhr professionellen Support mit dem BFGoodrich Dakar Service. Die Rallye Dakar gilt als eines der härtesten Rennen der Welt: Innerhalb von zwei Wochen legen die Teams 5.000 Meilen in drei Ländern Südamerikas zurück. Die anspruchsvolle Streckenführung bietet die besten Voraussetzungen, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Reifen von BFGoodrich auf und abseits befestigter Wege ausgiebig zu erproben.

BFGoodrich: Motorsportexpertise par excellence

BFGoodrich rüstet bei der Rallye Dakar 2017 rund 300 Wettbewerbsfahrzeuge aus, die speziell auf die rauen Bedingungen der Wüstenrallye abgestimmt sind.

Einsatz bei rund 300 Fahrzeugen

BFGoodrich Tires rüstet bei der Rallye Dakar 2017 insgesamt rund 300 Wettbewerbsfahrzeuge aus, die speziell auf die rauen Bedingungen der Wüstenrallye abgestimmt sind. Zum Reifenportfolio im Rallyeeinsatz gehören der BFGoodrich All-Terrain KDR2, der BFGoodrich All-Terrain KDR und der BFGoodrich Baja T/A KR2. Die Erfahrungen und die Expertise aus dem Rennsport fließen anschließend in die Serienprodukte der Marke ein und kommen so einem breiten Kundenkreis von BFGoodrich Tires zugute. Seit dem ersten Klassensieg bei der Rallye Paris-Dakar 1993 konnte die Marke ein Dutzend Gesamtsiege bei dem berühmtesten Rennen der Welt erzielen, zehn davon in Folge zwischen 2002 und 2012.