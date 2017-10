BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ — 12.10.2017 Robuster Allrounder für Offroad-Fans BFGoodrich startet bei der Rallye Dakar 2018 mit einem komplett neu entwickelten Reifen: Der speziell für das Rallye-Event konzipierte BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ vereint das gesamte Know-how und modernste Technologien des amerikanischen Spezialisten für Offroad-Reifen.

Mit dem Hightech-Pneu will der offizielle Reifenpartner des Wüstenmarathons an die exzellente Performance seiner Pneus bei der Dakar 2017 anknüpfen. Bei der Entwicklung des BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ standen nochmals gesteigerte Traktion auf schlammigem Untergrund und noch präziseres Einlenkverhalten im Vordergrund. Hierzu Matt Hanlon, leitender Ingenieur beim Projekt BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+: "Ein guter Reifen ermöglicht es den Fahrern, ihre ganzen Fähigkeiten zu zeigen. Hierfür muss der Reifen Lenkbefehle spontan umsetzen und die Effizienz des Fahrwerks verstärken. Dazu muss der Reifen eine konstant hohe Performance bei jedem Wetter und auf unterschiedlichsten Streckentypen gewähren. Wenn sich der Fahrer auf seinen Reifen verlassen kann, kann er sich voll auf seinen Speed und die Navigation konzentrieren."

Erstmals auch für 4x2-Fahrzeuge verfügbar

Um die Haftung speziell auf Matsch und weichem Untergrund zu optimieren, weist der BFGoodrich All-Terrain T/A KDR2+ im Vergleich zum Vorgänger ein offeneres Laufflächenprofil insbesondere im Bereich der Schultern auf. Außerdem verstärkten die Entwickler zum Schutz vor Durchstichen die Karkasse. BFGoodrich stattet mit der Neuentwicklung bei der Rallye Dakar 2018 erstmals sowohl Allradfahrzeuge als auch Fahrzeuge mit nur zwei angetriebenen Rädern aus. Diese profitieren besonders vom niedrigeren Profil und der größeren Aufstandsfläche. Auch der Reifendurchmesser wuchs um zwei Millimeter. Für jede Antriebsart stellt BFGoodrich den All-Terrain T/A KDR2+ in unterschiedlichen Versionen zur Verfügung: 37/12.5-17 für 4x2-Fahrzeuge und 245/80-16 für 4x4-Fahrzeuge. Für beide Reifentypen können die BFGoodrich Partnerteams zwischen einer weichen und einer mittleren Gummimischung wählen. Dies ermöglicht ihnen, je nach Streckenverhältnissen und Wetter eine individuelle Strategie zu verfolgen.

Enge Zusammenarbeit mit Dakar-Spitzenteams

BFGoodrich arbeitete bei der Entwicklung des All-Terrain T/A KDR2+ vom Entwurfsstadium bis zu den Testfahrten eng mit den Dakar-Spitzenteams X-Raid, Toyota Overdrive, Toyota Gazoo Racing und Peugeot Sport zusammen. Die ausgiebigen und harten Praxistests fanden in Marokko, den Vereinigten Staaten, China, Russland, Ungarn und Südamerika unter ähnlichen Geländebedingungen statt, wie sie die Teilnehmer auch bei der Rallye Dakar erwarten. Die Rallye Dakar 2018 startet am 6. Januar im peruanischen Lima und endet 14 Tage später in Córdoba (Argentinien).