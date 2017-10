BFGoodrich g-Grip All Season 2 — 12.10.2017 Mehr Sicherheit zu jeder Jahreszeit Der AUTO BILD "Eco-Meister" im Winterreifentest 2017: Der Ganzjahresreifen g-Grip All Season 2 überzeugt auf trockener und nasser Fahrbahn.

Das ganze Jahr über ein gutes Fahrgefühl – mit dem BFGoodrich g-Grip All Season 2 ermöglicht das amerikanische Traditionsunternehmen BFGoodrich den Verzicht auf den jährlichen Reifenwechsel. Die zweite Generation des bewährten Ganzjahresreifens verfügt über alle Eigenschaften eines Sommerreifens und bietet optimale Performance beim Bremsen auf trockener wie auf nasser Fahrbahn. Gleichzeitig kennzeichnen den Reifen ähnliche Eigenschaften wie einen Winterreifen und ermöglichen sicheres Anfahren und Bremsen bei Kälte oder gelegentlichem Schneefall. Damit sind Autofahrer auch bei plötzlichen Wetterumschwüngen hervorragend geschützt. Der Ganzjahresreifen ist auf dem europäischen Ersatzmarkt in Dimensionen von 15 bis 18 Zoll erhältlich.

Eigenständiges Profil reduziert Aquaplaning-Risiko

Der BFGoodrich g-Grip All Season 2 bietet genügend Sicherheitsreserven bei plötzlichen Wetterumschwüngen. ©BFGoodrich

ank der maßgeschneidert gestalteten Reifenschultern besitzt der BFGoodrich g-Grip All Season 2 eine größere Aufstandsfläche als sein direkter Vorgänger. Dadurch verkürzt sich der Bremsweg auf trockener Fahrbahn im Vergleich zur ersten Generation um bis zu 3,5 Meter1. Darüber hinaus verbesserten die Ingenieure das laufrichtungsgebundene V-Profil, das sich durch gekreuzte Profilrillen in der Laufflächenmitte und zunehmende Breite der Rillen zur Schulter hin auszeichnet. Auf nasser Fahrbahn erzielt der Reifen dadurch einen um bis zu 1,6 Meter kürzeren Bremsweg gegenüber seinem Vorgänger BFGoodrich g-Grip All Season. Das Aquaplaning-Risiko verringert sich im Vergleich zum Vorgänger um bis zu acht Prozent. Beim europäischen Reifenlabel erhält die Nasshaftung des BFGoodrich g-Grip All Season 2 die Klasse B2.

"Ganzjahresreifen mit guten Schnee-Eigenschaften"

Der BFGoodrich g-Grip All Season 2 verfügt neben der M+S-Markierung auch über die 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake)-Signatur. Die Kennzeichnung signalisiert die geprüfte Wintertauglichkeit des Reifens, der damit allen gesetzlichen Anforderungen für Winterreifen entspricht. Im aktuellen AUTO BILD Winterreifentest (40/2017) erhält der BFGoodrich g-Grip All Season 2 das Prädikat "Eco-Meister 2017". Die Experten beschreiben ihn als "Ganzjahresreifen mit guten Schnee-Eigenschaften" und loben zudem das sichere Nass- und Trockenhandling sowie die guten Aquaplaning-Eigenschaften. Im Test stach der BFGoodrich g-Grip All Season 2 zudem durch die beste Laufleistung und damit niedrige Kilometerkosten hervor. Der BFGoodrich g-Grip All Season 2 ist in 41 Dimensionen von 15 bis 18 Zoll erhältlich.

1 Dies entspricht einem um neun Prozent kürzeren Bremsweg im Vergleich zum BFGoodrich g-Grip All Season. Interner Test in der Dimension 205/55R16 91H, durchgeführt im Januar 2015.