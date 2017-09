Bier & Brotzeit: IAA 2017 — 14.09.2017 Branchentreff zur IAA 2017 Bevor die Medienvertreter und Aussteller der IAA in Frankfurt den Rücken kehren, kehren sie traditionell zur Bier- & Brotzeit ein – dem Messe-Abschluss des Axel Springer Auto Verlags.

Fotos: Lena Willgalis

ur Eröffnung der 67. Internationalen Automobil-Ausstellung ( IAA ) hat der Axel Springer Auto Verlag am Abend des 13. September zum traditionellen Branchentreffen "Bier & Brotzeit" geladen. Rund 500 Gäste waren beim diesjährigen Get-together dabei. Das Treffen ist seit 1993 fester Programmpunkt der IAA und eine ideale Gelegenheit, sich über aktuelle Automobiltrends auszutauschen.Die Messe ist die weltweit größte ihrer Art und bietet dadurch so die ideale Plattform, Vertreter aus allen Bereichen der Automobilindustrie zu versammeln. Bei gemütlich-bayerischer Atmosphäre im Innen- und Außenbereich des Restaurants "Sky" auf dem Frankfurter Messegelände bot sich die Gelegenheit zum Fachsimpeln. Verlagsgeschäftsführer der AUTO BILD Gruppe Dr. Hans Hamer freute sich, an diesem Abend wieder so viele Gäste begrüßen zu dürfen - für ihn übrigens das letzte Mal in dieser Funktion. Hamer wird in Zukunft in einem anderen Unternehmensbereich der Axel Springer SE tätig sein.