(dpa/cj) Die Polizei hat noch viel Aufklärungsarbeit in Sachen zu schnelles Fahren zu leisten. Denn trotz der angekündigten Aktion nehmen die Raser in Deutschland den Fuß nicht vom Gas. Das zeigt die Bilanz des Blitzmarathons 2018. In acht Bundesländern gingen die Ordnungshüter am 18. und 19. April bis zu 24 Stunden lang auf die Jagd – mit teils erschreckendem Erfolg. Mit bis zur dreifacher Geschwindigkeit waren Autofahrer unterwegs, auch in Gefahrenbereichen wie vor Kitas oder Altenheimen gab es teilweise erhebliche Verstöße. Der Speedmarathon war ein europaweiter Verkehrsaktionstag des Tispol (European Traffic Police Network).