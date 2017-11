Black Friday 2017 — 24.11.2017 Top-Preiskracher bei Amazon und eBay Der Black Friday läutet die Weihnachtsshopping-Saison ein. Auch die Branchen-Größen Amazon und eBay sind dabei und locken mit starken Angeboten. AUTO BILD zeigt Ihnen die besten Deals im Automobil-Segment im Überblick!

Der Black Friday, in den USA entstanden, fällt jedes Jahr auf den Freitag nach Thanksgiving und beschreibt das Phänomen eines besonderen Shopping-Events. Denn viele Amerikaner nehmen diesen Brückentag, um ein paar freie Tage zu genießen – und um zu shoppen!

Die großen Händler, allen voran Amazon, reduzieren an diesem Tag ihre Preise stark und geben damit am Black Friday den Startschuss für die Weihnachtsshopping-Saison – mittlerweile auch in Deutschland!

Alle Amazon-Deals aus dem Autosegment finden Sie ab jetzt hier

Prime-Mitglieder bekommen aktuell Amazon Music Unlimited drei Monate für nur 0,99 Euro. ©Amazon Genießen Sie drei Monate Amazon Music Unlimited für einmalig 0,99 Euro beim Autofahren ( beim Autofahren (

gilt nur für alle Amazon Kunden, die Amazon Music Unlimited noch nicht genutzt haben). Dieses Angebot ist gültig bis zum 10.12.2017. Weitere Infos dazu finden Sie hier

Black-Friday-Angebote bei eBay Motors

vier Preiskracher ab 8:00 Uhr im Automobil-Segment – optimale Bedingungen, um Weihnachtsgeschenke zu shoppen! # Black-Friday-Angebote exklusiv für AUTO BILD Leser 1. TomTom GO 5000 M Navigationsgerät Angebots-Preis ab 8:00 Uhr: 159,90 Euro Sie sparen: 30 Euro 2. Castrol EDGE Motoröl Angebots-Preis ab 8:00 Uhr: 33,99 Euro Sie sparen: 7,88 Euro 3. CTEK MXS 5.0 Batterieladegerät Angebots-Preis ab 8:00 Uhr: 63,49 Euro Sie sparen: 6,50 Euro 4. SONAX XTREME Frostschutz Angebots-Preis ab 8:00 Uhr: 23,95 Euro Sie sparen: 4,65 Euro Neben Amazon-Deals finden Sie in diesem Jahr auch bei eBay wieder zahlreiche Black-Friday-Angebote, die bis zum 30. November, 24 Uhr, Gültigkeit haben. Der besondere Clou: Exklusiv für AUTO BILD bietet eBayim Automobil-Segment – optimale Bedingungen, um Weihnachtsgeschenke zu shoppen!