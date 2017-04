Blitz-Marathon 2017: Jagd auf Raser — 18.04.2017 Hier wird geblitzt – und hier nicht Am 19. April findet der Blitz-Marathon 2017 statt. Viele Bundesländer geben im Vorfeld die Kontrollpunkte bekannt, einige haben ganz abgesagt. Hier der Überblick!

Am 19. April findet der Blitz-Marathon 2017 statt, wenn auch mit geringerer Beteiligung der Bundesländer als sonst. In Hessen schickt die Polizei 2017 von 6 bis 22 Uhr insgesamt 757 Polizisten und Mitarbeiter der teilnehmenden Kommunen mit Blitzgeräten los. Einen Überblick der 324 Messstellen in Hessen finden Sie hier . In Bayern wird sogar 24 Stunden lang geblitzt, also bis 6 Uhr morgens am 20. April. Etwa 1900 Polizisten und Messtechniker sind im Einsatz, alle Blitzerstellen in Bayern gibt es hier . Sachsen geht am Mittwoch von 0 bis 24 Uhr auf Raser-Jagd, eine Liste mit Standorten gibt es im Vorfeld nicht.In Brandenburg sind die Raserjäger ebenfalls beim Blitz-Marathon 2017 aktiv, und zwar von 6 bis 6 Uhr an etwa 200 Kontrollstellen. Die Polizei des Landes hat die Stellen auf ihrer Internetseite im Vorfeld veröffentlicht. Im Land Thüringen wird nach Auskunft der Polizei "ganztägig" geblitzt. Die Orte, an denen fotografiert wird, sollen auf Facebook oder auf der Internetseite der Landespolizei zu finden sein. Bremen legt sich von 0 bis 24 Uhr auf die Lauer, gibt die Stellen aber nicht im Vorfeld bekannt.Insgesamt ist die Resonanz auf den Blitz-Marathon in den Bundesländern 2017 gering. Nach Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Hamburg und Sachsen-Anhalt sagte auch Mecklenburg-Vorpommern seine Teilnahme ab. Der Ursprungsgedanke – 24 Stunden lang bundesweit auf das Thema Rasen aufmerksam zu machen – sei mit so wenigen Teilnehmern nicht mehr gegeben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Schwerin. Andere Länder führten die angespannte Personallage der Polizei wegen Terrorgefahr und der Flüchtlingssituation an. Die Behörden in NRW haben nach eigenen Angaben wegen eines AfD-Parteitages in Köln zu wenig Kräfte zur Verfügung. Berlin hatte bereits Ende 2016 angekündigt, nicht mehr teilzunehmen und stattdessen einen "Verkehrssicherheitstag" abhalten zu wollen.Aber Vorsicht: Wer in nicht teilnehmenden Bundesländern wohnt und hofft, er könne ungeschoren aufs Gaspedal drücken, der irrt. Denn der Blitz-Marathon ist 2017 Teil des europaweiten "Speed-Marathons". Dieser wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Tispol veranstaltet und erstreckt sich über eine ganze Woche, und zwar vom 17. bis 23. April 2017. Viele Landesbehörden haben angekündigt, sich in diesem Zeitraum verstärkt um Raser kümmern zu wollen, manche auch zusätzlich zum Schwerpunkteinsatz am 19. April. Da vielerorts Osterferien herrschen, wird sich der Fokus von Schulen und Kindergärten auf andere neuralgische Punkte wie zum Beispiel Altenheime verlagern. Die Bilanz des Vorjahres: Beim Blitz-Marathon 2016 wurden auf deutschen Straßen rund 72.000 Temposünder erwischt.