Es ist wieder so weit: Am Mittwoch startet der Blitzmarathon 2018 – allerdings in einer Light-Version. In diesen Bundesländern wird geblitzt!

Hessen wird von 6 bis 22 Uhr die Geschwindkeit gemessen, und zwar mit 700 Beamten an mehr als 300 Messstellen. In Bayern läuft der Speedmarathon, so die offizielle Bezeichnung, sogar 24 Stunden lang. Hier zeigt AUTO BILD eine Übersicht der bayerischen Messstellen (PDF-Download). In Sachsen-Anhalt sind 311 Beamte und Wachpolizisten an diesen 236 Messpunkten (PDF-Download) positioniert. Thüringen misst an diesen Orten (PDF-Download) intensiv die Geschwindigkeit, im Saarland sind die Ordnungshüter an diesen 23 Stellen (PDF-Download) aktiv. In Rheinland-Pfalz beteiligen sich zwischen 6 Uhr und dem späten Abend alle Polizeipräsidien an dem europaweiten Verkehrsaktionstag des Tispol (European Traffic Police Network). Eine Vorankündigung der Messpunkte gibt es in diesem Bundesland nicht. Gleiches gilt für Brandenburg, wo ebenfalls ab 6 Uhr verstärkt geblitzt wird. (dpa/lhp/cj)

Radar, Laser, Lichtschranke: So blitzt die Polizei zur Galerie Wie in den Vorjahren will die Polizei mit dem Blitzmarathon vor allem auf die Gefahren zu schnellen Fahrens hinweisen. Es gehe nicht darum, möglichst viele Raser zu erwischen. Überhöhte Geschwindigkeit ist mit deutlichem Abstand Hauptunfallursache bei Unfällen mit Getöteten und Schwerverletzten. Geblitzt wird nach Angaben der Polizei mit mobiler Technik, aus Zivilfahrzeugen heraus oder mit Geräten, die auch zu schnelle Motorradfahrer registrieren können. An manchen Kontrollstationen sollen Raser zudem direkt auf ihr Fehlverhalten angesprochen werden. Die übrigen Bundesländer verzichten auf eine Teilnahme am Speedmarathon, teils aus Personalmangel, teils wegen ihrer Ansicht nach mangelnder Effizienz.