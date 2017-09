BMW 1er: Gebrauchtwagen-Test — 08.09.2017 Basis oder Ballermann? Kaum ein Kompakter macht so viel Spaß: Die zweite 1er-Generation punktet mit vergnüglichem Handling und motorischer Vielfalt. Gebrauchtwagen-Test!

Zuverlässigkeit und Qualität des Einsteiger- BMW überzeugen



Das Cockpit des 116 i: ergo­nomisch, nah am Optimum – und astrein in Schuss.

Die Fahrspaß-Garantie bringen beide Kollegen mit



Technische Daten: BMW 1er Motor Sechszylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2979 cm³ Leistung 235 kW (320 PS) bei 5800/min Drehmoment 450 Nm* bei 1250/min Höchstgeschwindigkeit 250 km/h 0–100 km/h 4,9 s Tank/Kraftstoff 52 l/Super Getriebe/Antrieb Achtstufenautomatik/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4340/1765/1411 mm Kofferraumvolumen 360-1200 l Leergewicht/Zuladung 1522/530 kg

Straff abgestimmt zackt der M135i so spaßig wie ein Sportwagen durch enge Kurven.



Autor: Lars Jakumeit Fazit Autofahrer, die einen soliden Kompakten mit Fahrspaß-Garantie suchen, kommen beim 1er voll auf ihre Kosten. Schon der 116i vermittelt das Gefühl, gut motorisiert zu sein. Der M135i ist eine echte Sport-Granate.



uf der Suche nach einem sportlichen Kompakten führt kaum ein Weg an ihm vorbei: Den BMW 1er der zweiten Generation (intern F20/F21 genannt) gibt es mit weniger als 100.000 Kilometern ab rund 12.000 Euro. Nein, kein Schnäppchen! Der Typ ist wertstabil, weil er einzigartig ist: Hinterradantrieb leistet sich in dieser Klasse sonst keiner. Obwohl derfür fast alle Lebenslagen taugt und deshalb gerne als Dienstwagen bestellt wird, schlummert in ihm auch ein sympathischer Rebell. Er kann sich, je nach Motorisierung, erfreulich unvernünftig und emotional anfühlen. Während die Konkurrenz mit kostengünstigem Frontantrieb, Quermotoren und großen Innenräumen um pragmatische Käufer wirbt, pflegt der athletische Bayer seinen begeisternden Standardantrieb mit Längsmotor. Das alte BMW-­Versprechen von der "Freude am Fahren", hier wird es wirklich wahr. Und bezahlbar.Qualitativ kann der 2011 auf der IAA präsentierte zweiteebenfalls überzeugen. Zwar wirken einige Innenraum-­Oberflächen bei der süddeutschen Premium-­Konkurrenz weniger schlicht, doch dafür nervt im BMW selbst nach Jahren kein Knistern oder Knacken. Auch auf den zweiten Blick sehen unsere beiden Fotofahrzeuge vom BMW-­Händler May & Ohlde aus Quickborn nahe Hamburg richtig lecker aus – dabei haben sie 70.000 und 85.000 Kilometer hinter sich. Nur einige zart angerostete Schrauben an den Achsen verraten das Alter.Mit erstklassig gepolsterten Sitzen und sportlich-straff abgestimmtem Fahrwerk kommt bereits der in Anschaffung und Unterhalt günstige 116i. Sein in Kooperation mit dem PSA ­-Konzern entstandener Vierzylinder (interner Code: N13) mit 136 Turbo-­PS liefert bereits kurz über der Leerlaufdrehzahl ein maximales Drehmoment von 220 Newtonmetern und zieht gleichmäßig durch. Für den Sprint auf 100 km/h genügen dem Sechsgang­-Handschalter kurzweilige 8,5 Sekunden, Schluss ist erst bei 210 km/h. So sinnlich kann ein Vernunftkauf sein.Am anderen Ende der­-Leistungsskala rangiert die scharfe Performance-­Version M135i , die sich optisch durch ein M-­Paket mit markanten Lufteinlässen und zwei fetten Endrohren deutlich absetzt. Mehr noch: Der 320-­PS-­ Reihensechszylinder ­-Twin­-Scroll­-Turbo verdient es, in die Hall of Fame deutscher Motorenbaukunst aufgenommen zu werden. Er klingt gänsehautverdächtig und schiebt mit der massiven Kraft von 450 Newtonmetern nach vorn. Auch ohne übertriebene Härte hat der Ober­-das dynamische Potenzial eines Porsche-­Schrecks zum Preis eines neuen Durchschnitts-­ Golf . Heißt: So ein M135i kostet gebraucht ungefähr doppelt so viel wie der 116er. Auch haut er bei der Vollkaskoprämie richtig rein. Doch in gutem, gepflegtem Originalzustand gibt es die Klassiker-­Perspektive bereits heute kostenlos dazu: Jetzt zuschlagen und lange behalten lohnt, denn der nächstebekommt Frontantrieb. So wie alle anderen Kompakten.