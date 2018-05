BMW 2er Coupé und Cabrio: Kaufberatung

F reude am Fahren in Reinkultur: Schon die heckgetriebene Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW 2er reude am Fahren in Reinkultur: Schon die heckgetriebene BMW 1er-Reihe – technische Basis der 2er-Modelle Coupé und Cabrio – ist fahrdynamisch alles andere als fad, ihre Handlingeigenschaften exzellent. Doch der 2er-Doppelpack mit seiner fast perfekten 50:50-Gewichtsverteilung setzt diesbezüglich noch eins drauf, fühlt sich noch direkter und fahraktiver an. Für viele eingefleischte Fans der Marke ist deshalb das 2er Coupé legitimer Nachfolger der legendären 02-Baureihe, die in den Siebzigern maßgeblich das sportliche Image von BMW geprägt hat.

Mindestens 4400 Euro zahlt der Cabrio-Käufer drauf

Beide Karosserievarianten haben ihren ganz spezifischen Reiz. Das Cabrio ist erstaunlich verwindungssteif, kostet allerdings einen Batzen mehr. Knappes Blechkleid, Motor vorn und Antrieb hinten – diese in der Kompaktklasse einzigartige Kombination macht in der Cabrioversion allerdings fast noch mehr Laune. Formal unterscheidet sie sich eigentlich nur durch das Stoffdach von ihrem Coupébruder. Beim Preis dafür umso mehr: Ein Aufschlag von mindestens 4400 Euro für das Plus an Emotionalität und Offenheit ist happig. Doch dafür kommen Frischluftfreunde beim kleinsten Münchner Sonnenkönig dann auch voll auf ihre Kosten. So reicht der Luftdurchsatz je nach Stellung der Seitenfenster von sanft bis stürmisch. Als zusätzliches Regulativ lohnenswert: das einfach und im Handumdrehen installierbare Klappwindschott (330 Euro). Zusammen mit der generell empfehlenswerten Sitz- und Lenkradheizung (330 bzw. 190 Euro) lässt sich die Open-Air-Saison damit deutlich verlängern.

Das Cabrio bietet uneingeschränkte Ganzjahrestauglichkeit