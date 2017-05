BMW 2er Facelift (2017): Cabrio und Coupé — 11.05.2017 Facelift für den BMW 2er – alle Infos! Der BMW 2er bekommt ein Mini-Facelift. Front und Innenraum werden überarbeitet, die Motoren bleiben gleich. AUTO BILD hat alle Infos!

Vorstellung: Minimale Änderungen beim 2er LCI



Die Rückleuchten sind serienmäßig in LED. Neu ist die Position der Rückfahrscheinwerfer.

Interieur: Neues Armaturenbrett



Ausstattung: Drei neue Farbtöne für den 2er



Auch das 2er Cabrio bekommt ein Facelift. Die Farbe ist neu und heißt Seaside Blue.

Connectivity: Neueste iDrive-Generation an Bord



Das Professional Navi misst 8,8-Zoll und verfügt erstmals im BMW 2er über einen Touchscreen.

Motoren: Keine neuen Motoren



Technische Daten: Neun Benziner und acht Diesel



Gebrauchtwagen: Aus M235i wird M240i



Bis Mitte 2016 wurde der 326 PS starke M235i angeboten, danach wurde er durch den M240i mit 340 PS ersetzt.

Hier geht es direkt zu den gebrauchten BMW M235i

Autor: Jan Götze

Nach gerade mal drei Jahren verpasst BMW dem 2er ein Facelift. Bei BMW heißt diese Modernisierung traditionell LCI (Life Cycle Impulse) und fällt im Fall des 2er sehr behutsam aus. Um das ab Juli 2017 erhältliche Modell zu erkennen, muss man ganz genau hinschauen. Die markantesten Änderungen betreffen die Front: die serienmäßigen Bi-LED-Scheinwerfer haben eine neue Leuchtgrafik und rücken minimal näher an die Nieren heran. Die unteren Lufteinlässe werden vergrößert. Am Heck fallen die Änderungen noch kleiner aus, die Rückleuchten in L-Form kommen ab Werk in LED. Ab Juli stehen die aufgefrischten BMW 2er Cabrio und Coupé beim Händler. Ob es eine Preiserhöhung geben wird, verrät BMW noch nicht. Aktuell beginnt das 2er Coupé bei 28.150 Euro und das 2er Cabrio bei 32.500 Euro.BMW überarbeitet auch den Innenraum von 2er Cabrio und Coupé. Dazu wurde das Armaturenbrett neu designt, soll weniger Fugen aufweisen und stärker dem Fahrer zugeneigt sein. Weitere Änderungen betreffen Kontrastnähte, ein Rollo für die Cupholder und neue Lüftungsdüsen. Auch ein anthrazitfarbener Stoffbezug ist im Angebot.Beim 2er Facelift sind Bi-LED-Scheinwerfer serienmäßig. Gegen Aufpreis gibt es auch Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Nebelscheinwerfer. Ganz neu sind die drei Farbtöne Seaside Blue, Mediterranean Blue und Sunset Orange. Auch das Angebot an Felgen wurde aufgestockt. Insgesamt sind zwölf Lackierungen und 17 verschiedene Radsätze für den 2er LCI erhätlich. Die Assistenzsysteme für den 2er bestehen aus der Active Cruise Control, die das Auto eigenständig bremst oder beschleunigt und den 2er so im Verkehr mitschwimmen lässt, dem Driving Assistant inklusive Spurwarnung und Notbremsfunktion, sowie dem Parkassistent und dem Vorausschauassistent, der zum Gaswegnehmen vor Kurven und Kreisverkehren rät.Der BMW 2er kommt ab Juli 2017 mit der neuesten iDrive-Generation. Wer das Professional Navi ordert, bekommt ein 8,8-Zoll-Display mit Touch-Funktion. Der Echtzeitverkehr (RTTI) verfügt über eine Gefahrenvorausschau, die über Unfälle und Starkregen informiert. Über BMW Connected können Smartphones und Smartwatches per Apple CarPlay oder Android Auto ins Fahrzeug integriert werden. Mittels Remote Services können Fahrzeuginformationen abgerufen, die Türen verriegelt oder geöffnet, Heizung oder Klima gesteuert und auch Hupe oder Lichthupe betätigt werden. Induktives Laden und ein Wlan-Hotspot sind ebenfalls mit an Bord. Serienmäßig verfügen Cabrio und Coupé über eine fest ins Auto integrierte SIM-Karte für BMW Connected Drive-Services.Beim BMW 2er LCI gibt es keinerlei Änderungen zum Vorfacelift-Modell. Das Coupé gibt es weiterhin mit sieben Motoren und neun Antriebsvarianten. Die vier Benzinmotoren reichen vom 136 PS starken 218i Coupé bis hin zum 340 PS starken M240i (auch als xDrive). Bei den Dieseln reicht das Spektrum vom 218d Coupé mit 150 PS bis zum 224 PS starken 225d Coupé. Das Cabrio ist ebenfalls mit sieben Motoren, allerdings nur in acht Antriebsvarianten, erhältlich. Der 220d xDrive wird nicht mit elektrischem Stoffverdeck, sondern ausschließlich als Coupé angeboten. Für beide Karosserievarianten stehen drei Getriebe zur Wahl: Sechsgang-Handschaltung, Achtgang Steptronic und Achtgang Steptronic Sport (Serie beim M240i xDrive und 225d). Den Allradantrieb xDrive gibt es exklusiv für das M240i Coupé und das 220d Coupé. Beim Cabrio bekommt nur das Topmodell M240i Cabrio Vierradantrieb. Noch über dem M240i ist der BMW M2 angesidelt, der ebenfalls ein Facelift bekommt. Die Leistung bleibt bei unveränderten 370 PS. Motor : Dreizylinder-Benziner • Hubraum: 1499 ccm • Leistung: 100 kW () bei 4400 U/min • max. Drehmoment: 220 Nm bei 1250 bis 4300 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 8,9 s (8,8 s) • Vmax: 210 km/h (210 km/h) • Verbrauch : 5,1 (5,1) l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1998 ccm • Leistung: 135 kW () bei 5000 U/min • max. Drehmoment: 270 Nm bei 1300 bis 4600 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 7,2 s • Vmax: 230 km/h • Verbrauch: 5,5 l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1998 ccm • Leistung: 185 kW () bei 5200 U/min • max. Drehmoment: 350 Nm bei 1450 bis 4800 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 5,6 s • Vmax: 250 km/h • Verbrauch: 5,7 l/100 km.• Motor: Sechszylinder-Benziner • Hubraum: 2998 ccm • Leistung: 250 kW () bei 5500 U/min • max. Drehmoment: 500 Nm bei 1520 bis 4500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,6 s (4,8 s) • Vmax: 250 km/h (250 km/h) • Verbrauch: 7,1 (7,8) l/100 km.• Motor: Sechszylinder-Benziner • Hubraum: 2998 ccm • Leistung: 250 kW () bei 5500 U/min • max. Drehmoment: 500 Nm bei 1520 bis 4500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,4 s • Vmax: 250 km/h • Verbrauch: 7,4 l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Diesel • Hubraum: 1995 ccm • Leistung: 110 kW () bei 4000 U/min • max. Drehmoment: 320 Nm bei 1500 bis 3000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 8,2 s (8,4 s) • Vmax: 213 km/h (213 km/h) • Verbrauch: 3,8 (4,0) l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Diesel • Hubraum: 1995 ccm • Leistung: 140 kW () bei 4000 U/min • max. Drehmoment: 400 Nm bei 1750 bis 2500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 7,0 s (7,1 s) • Vmax: 230 km/h (230 km/h) • Verbrauch: 4,0 (4,1) l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Diesel • Hubraum: 1995 ccm • Leistung: 140 kW () bei 4000 U/min • max. Drehmoment: 400 Nm bei 1750 bis 2500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 6,9 s • Vmax: 225 km/h • Verbrauch: 4,3 l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1998 ccm • Leistung: 165 kW () bei 4400 U/min • max. Drehmoment: 450 Nm bei 1500 bis 3000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 6,2 s • Vmax: 243 km/h • Verbrauch: 4,3 l/100 km.• Motor: Dreizylinder-Benziner • Hubraum: 1499 ccm • Leistung: 100 kW () bei 4400 U/min • max. Drehmoment: 220 Nm bei 1250 bis 4300 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 9,6 s (9,4 s) • Vmax: 205 km/h (207 km/h) • Verbrauch: 5,3 (5,5) l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1998 ccm • Leistung: 135 kW () bei 5000 U/min • max. Drehmoment: 270 Nm bei 1300 bis 4600 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 7,7 s • Vmax: 226 km/h • Verbrauch: 5,8 l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1998 ccm • Leistung: 185 kW () bei 5200 U/min • max. Drehmoment: 350 Nm bei 1450 bis 4800 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 5,9 s • Vmax: 250 km/h • Verbrauch: 6,0 l/100 km.• Motor: Sechszylinder-Benziner • Hubraum: 2998 ccm • Leistung: 250 kW () bei 5500 U/min • max. Drehmoment: 500 Nm bei 1520 bis 4500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,7 s (4,9 s) • Vmax: 250 km/h (250 km/h) • Verbrauch: 7,4 (8,3) l/100 km.• Motor: Sechszylinder-Benziner • Hubraum: 2998 ccm • Leistung: 250 kW () bei 5500 U/min • max. Drehmoment: 500 Nm bei 1520 bis 4500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,6 s • Vmax: 250 km/h • Verbrauch: 7,8 l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Diesel • Hubraum: 1995 ccm • Leistung: 110 kW () bei 4000 U/min • max. Drehmoment: 320 Nm bei 1500 bis 3000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 8,7 s (8,9 s) • Vmax: 205 km/h (208 km/h) • Verbrauch: 4,1 (4,3) l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Diesel • Hubraum: 1995 ccm • Leistung: 140 kW () bei 4000 U/min • max. Drehmoment: 400 Nm bei 1750 bis 2500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 7,4 s (7,5 s) • Vmax: 225 km/h (225 km/h) • Verbrauch: 4,1 (4,4) l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1998 ccm • Leistung: 165 kW () bei 4400 U/min • max. Drehmoment: 450 Nm bei 1500 bis 3000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 6,4 s • Vmax: 235 km/h • Verbrauch: 4,6 l/100 km.Werte in Klammern mit Sechsgang-HandschaltungDas BMW 2er Coupé (F22) wird seit März 2014 angeboten, das 2er Cabrio (F23) wurde im Februar 2015 nachgeliefert. Zu beachten ist, dass der 220i im Juli 2016 einen neuen Motor (B48) mit identischer Leistung bekam. Gleichzeitig wurde der 228i eingestellt und durch den 230i mit 252 PS ersetzt. Ebenfalls zeitgleich wurde das bisherige Topmodell M235i (326 PS) vom neuen M240i (340 PS) abgelöst.Bei den Dieseln wurde der intern N47 genannte Motor ab Juli 2015 in allen Versionen durch den neueren B47-Motor ersetzt. Das Angebot an gebrauchten BMW 2er ist üppig, aktuell werden sogar mehr Cabrios als Coupés angeboten. Dafür ist das ältere Coupé günstiger. Los geht es ab gut 18.000 Euro für ein 218i oder 218d Coupé mit magerer Ausstattung. Für gut 20.000 Euro gibt es auch schon 2er Coupé mit niedrigen Laufleistungen von deutlich unter 50.000 Kilometern. Das Angebot an Diesel und Benzinern ist bei den Coupés relativ ausgeglichen. Modelle mit M Sportpaket sind teurer und beginnen bei etwa 25.000 Euro. Das ehemalige Topmodell M235i mit 326 PS findet man mit etwas Glück unter 30.000 Euro. Das intern F23 genannte Cabrio des BMW 2er ist relativ preisstabil und kostet immer noch mindestens 25.000 Euro für ein 218i oder 218d Cabrio. Wer Sechszylinder-Sound oben ohne genießen will, muss zum M235i Cabrio greifen, das ab etwa 33.000 Euro beim Privatmann steht und meist sehr gut ausgestattet ist. Da die meisten Modelle noch keine drei Jahre alt sind, sind keine Mängel bekannt. Beim Gebrauchtwagen drauf achten, dass die ersten Baujahre jetzt zum TÜV müssen.