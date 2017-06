BMW 3er mit Euro-5-Diesel: Gebrauchtwagen-Test — 29.06.2017 Ist das noch ein schlauer Kauf? Der BMW 3er ist ein Erfolgsmodell, keine Frage. Doch als Diesel ist der Münchener nicht mehr automatisch ein Volltreffer.

Der spritzige 320d bildet die goldene Mitte



Der 320d ist spritzig, sparsam und eigentlich ein mustergültiger Motor – wenn nur die Dieseltechnologie nicht ins Straucheln geraten wäre.

Handel und Verbraucher zittern vor der schnellen Entwertung

Mittlerweile birgt die Euro-5-Einstufung Risiken: Stickoxid-Emissionen könnten für Einfahrverbote in viele Innenstädte sorgen.

Technische Daten: BMW 320d Touring Motor Vierzylinder, vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1995 cm³ Leistung 135 kW (184 PS) bei 4000/min Drehmoment 380 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 230 km/h 0–100 km/h 7,7 s Tank/Kraftstoff 57 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4624/1811/1429 mm Kofferraumvolumen 495/1500 l Leergewicht/Zuladung 1570/520 kg

Autor: Lars Jakumeit Fazit Wenn das aktuelle Diesel-Dilemma nicht wäre, könnte ich den 3er der Baureihe F30/ F31 uneingeschränkt empfehlen. Denn er fährt klasse und bietet genug Platz für die kleine Familie.



nter den Autos der Deutschen gehört der schicke 3er-BMW der Baureihe F30 zu den Topstars. Und wer sich für ihn interessiert, der findet am Gebrauchtmarkt eine riesige Auswahl und darf sogar bei seiner Wunschausstattung wählerisch sein. Einen günstigen Einstieg bieten besonders ehemalige Geschäftswagen aus dem Bauzeitraum vor der Modellpflege im Mai 2015. Diese haben in ihrem ersten Lebensabschnitt meist flotte Außendienstkilometer auf der Autobahn gesammelt und warten nun, rund drei bis vier Jahre alt und mit knapp sechsstelligen Kilometerständen, zum Preis eines frischen Basis-Polo auf neue Besitzer. Die sechste-Generation (von 2012 bis heute gebaut) ist eine feste Größe in den Neuzulassungs-Top-Ten, genießt aber auch als Gebrauchter grundsätzlich eine konstant hohe Nachfrage. Die Gründe liegen auf der Hand: Image und Qualität stimmen, die Limousine F30 und ihr Touring-Bruder F31 vereinen familientauglichen Nutzwert, dynamisches Fahrverhalten, sehr gute Qualitätsanmutung und keinerlei gravierende konstruktive Schwächen.Besonders stark bei gewerblich erstzugelassenenist seit Jahren traditionell der Anteil sparsamer Diesel . Die Palette reicht vom zahmen, objektiv aber vollkommen ausreichenden Einsteigermodell 316d mit zwei Liter Hubraum, vier Zylindern und 116 PS bis zum sechszylindrigen Power-Diesel 335d mit bulligen 313 PS. Die goldene Mitte ist zweifelsohne der Bestseller 320d. Er ist spritzig und sparsam und eigentlich ein mustergültiger Motor mit nur rund 5,2 Liter Praxisverbrauch. Das zwei Liter große Biturbo-Triebwerk liefert maximal 184 PS bei 4000/ min und ein sehr souveränes Drehmoment von 380 Newtonmetern ab einer Drehzahl von 1750/min. Das sollte zusammen mit dem agil abgestimmten Hinterradantriebskonzept, hoher Lenkpräzision und einem direkten Sechsgang-Schaltgetriebe (wahlweise ZF-Achtstufenautomatik) eigentlich für die vom Hersteller propagierte Freude am Fahren reichen – wenn die Dieseltechnologie nicht durch die systematische Abgasmanipulation und daraus resultierende drohende Fahrverbote massiv ins Straucheln geraten wäre. Seine bis Sommer 2015 für Neuwagen geltende Euro-5-Einstufung haftet dem sportiven Bayern inzwischen wie ein unübersehbarer Makel an.Die rasante Entwertung einer eben noch taufrischen Abgasnorm ist bislang beispiellos und lässt Handel und Verbraucher gleichermaßen zittern. Selbst der Musterschüler F30/F31-Diesel steht plötzlich unter Druck, da er durch drohende Fahrverbote aufgrund zu hoher Stickoxid-Emissionen (NOx) bald nur noch bedingt einsetzbar sein könnte. Ob sich zudem für einen vertretbaren finanziellen Aufwand Nachrüstlösungen abzeichnen, lässt sich aktuell leider ebenfalls noch nicht final beantworten. Zwar planen Spezialisten wie Twintec bereits eine flächendeckende Ausstattung von Euro-5-Volumenmodellen mit Nachrüstlösungen, sodass eine nachträgliche Euro-6-Einstufung durchaus eine Option werden könnte. BMW verweist bislang allerdings auf die Notwendigkeit komplexer Einzelfallprüfungen von Modell zu Modell – und der Diesel-verliert weiter an Wert.Wer angesichts dieser Situation lieber auf Nummer sicher gehen möchte, sollte im Falle des-Diesels in ein ab Sommer 2015 ausgeliefertes Euro-6-Faceliftmodell (F30/F31 LCI) investieren. Der Haken: Das Preisniveau dieser gebrauchten Saubermänner orientiert sich momentan noch deutlich stärker am einstigen Premium-Neupreis, denn aus dem Werkswagen- und Leasinggeschäft sind in Relation bislang viel weniger Euro-6-Rückläufer im Angebot: Unter 20.000 Euro sind aktuell kaum Offerten zu finden. Aber andererseits: Wann sind Topstars schon besonders günstig zu buchen?