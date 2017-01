BMW 4er Facelift (2017): Vorstellung — 17.01.2017 Alles zum BMW 4er Facelift Der BMW 4er bekommt eine Mini-Facelift. Das Facelift steht ab März 2017 als Coupé, Cabrio und Gran Coupé beim Händler. AUTO BILD hat alle Informationen!

Vorstellung: Optisch kaum verändert



Auch das BMW 4er Cabrio bekommt ein Facelift. Fas Foto zeigt die neue Farbe "Sunset Orange".

Alle News und Tests zu BMW

Interieur: Serienmäßiges Sportlenkrad mit neuem Kranz



Ausstattung: High-Performance-Reifen für den 4er



Für jede Karosserievariante gibt es jeweils ein neues Felgendesign in 18-/19-Zoll.

Connectivity: Neues Instrumentendisplay im 4er



Motoren: Jeweils drei Benziner und drei Diesel im Angebot



Das Topmodell des 4er Gran Coupé ist der 440i mit 326 PS. Die Änderungen sind minimal.

Technische Daten: Der BMW 425d entfällt



Autor: Jan Götze

Mit der Einführung der 4er-Baureihe im Juni 2013 wollte BMW die sportlichen Modelle stärker vom 3er abheben. Der 4er ist in drei Karosserievarianten erhältlich: Neben dem Coupé ist noch das Blechklappdach-Cabrio und das viertürige Gran Coupé im Angebot. Nach rund dreieinhalb Jahren Bauzeit bekommen alle drei Modellvarianten ein Mini-Facelift. Die optischen Änderungen des ab März 2017 erhältlichen BMW 4er sind wirklich minimal – am ehesten erkennt man das 4er-Facelift an der neuen Leuchtgrafik der LED-Scheinwerfer , die vom 3er Facelift übernommen wird. Die Rückleuchten werden ebenfalls überarbeitet und leuchten jetzt nicht mehr in einzelnen Streifen. Hinzu kommen Details wie größere Blinker, neu positionierte Reflektoren und ein paar Chromapplikationen für die Sport- und Luxury Line. Um mit dem komplett neuen Audi A5 zu konkurrieren, haben die Münchner das Fahrwerk überarbeitet. BMW verspricht eine deutlich verbesserte Fahrdynamik ohne Komforteinbußen. Wegen der nur marginalen Änderungen müssen selbst Kenner ganz genau hinschauen, um das 4er-Facelift zu erkennen.Was beim Exterieur beginnt, setzt sich im Innenraum fort. Auch die Veränderungen im Cockpit sind minimal. Einzelne Schalter haben eine neue Oberfläche, dazu gibt es Chrom für die Klimaregelung. Das serienmäßige Sportlenkrad hat einen neuen belederten Kranz – und das war's auch schon. Die restlichen Neuerungen beziehen sich im Wesentlichen auf neue Kombinationsmöglichkeiten.Wie bisher gibt es neben dem Basismodell Advantage die Ausstattungslinien Sport Line, Luxury Line und M Sport. Serienmäßig gibt es für den 4er jetzt Bi-LED-Scheinwerfer und LED-Nebelscheinwerfer. Die adaptiven Voll-LED-Scheinwerfer sind weiterhin optional erhältlich. Im Innenraum gibt es auf Wunsch drei neue Lederfarben (Nachtblau, Cognac und Elfenbeinweiß). Auch die Zierleisten im Cockpit sind in neuen Ausführungen bestellbar. Zudem gibt es für jede Ausstattungslinie (Advantage, Sport Line, Luxury Line und M-Sport) jeweils ein neues Felgendesign. Allerdings reichen die Größen ab Werk weiterhin bis 19-Zoll. Wer 20-Zoll-Felgen möchte, der muss weiterhin ins M Performance-Regal greifen. Exklusiv für das BMW 4er-Facelift gibt es die neuen Außenfarben "Snapper Rocks Blue" und "Sunset Orange". Für die stärkeren Motorisierungen (ab 430d/430i) gibt es einen sogenannten High-Performance-Reifen für besonders sportliche Fahrer, so BMW.Für das weiterhin aufpreispflichtige "Professional"-Navi gibt es eine neue Benutzeroberfläche mit Kachelsymbolen, die frei sortiert werden können. Neu ist zudem das multifunktionale Instrumentendisplay: Je nach Fahrmodus sind die Instrumente unterschiedlich angeordnet und zeigen verschiedene Informationen an. Auch diese neuen Anzeigen kosten Aufpreis. Im 4er können geeignete Smartphones induktiv geladen werden. Weitere Technik-Goodies an Bord: ein WLAN-Hotspot für bis zu zehn Geräte, zwei USB-Anschlüsse und Apple CarPlay.Zum Marktstart im März 2017 gibt es keine neuen Motoren. Für alle drei Karosserievarianten stehen drei Benziner von 184 PS (420i) bis 326 PS (440i) bereit. Zusätzlich im Angebot für Coupé, Cabrio und Gran Coupé sind drei Dieselmotoren mit einer Leistungsspanne von 190 PS (420d) bis 313 PS (435d xDrive). Das 4er Gran Coupé ist zusätzlich mit dem 150 PS starken Einstiegsselbstzünder 418d zu haben. Dieser Motor enfällt ab März 2017 beim Coupé. Komplett gestrichen wird der 224 PS starke 425d. Alle anderen Motoren sind je nach Leistung mit der Achtgang-Steptronic und Allradantrieb kombinierbar.• Leistung: 135 kW () • Verbrauch : 5,5 - 6,1 l/100 km• Leistung: 135 kW () • Verbrauch: 5,9 - 6,9 l/100 km• Leistung: 185 kW () • Verbrauch: 5,5 - 6,5 l/100 km• Leistung: 185 kW () • Verbrauch: 5,9 - 6,2 l/100 km• Leistung: 240 kW () • Verbrauch: 6,6 - 7,7 l/100 km• Leistung: 240 kW () • Verbrauch: 7,0 - 7,9 l/100 km• Leistung: 140 kW () • Verbrauch: 4,0 - 4,5 l/100 km• Leistung: 140 kW () • Verbrauch: 4,4 - 4,7 l/100 km• Leistung: 190 kW () • Verbrauch: 4,9 - 5,1 l/100 km• Leistung: 190 kW () • Verbrauch: 5,2 - 5,4 l/100 km• Leistung: 230 kW () • Verbrauch: 5,4 - 5,6 l/100 km• Leistung: 135 kW () • Verbrauch: 5,8 - 6,6 l/100 km• Leistung: 185 kW () • Verbrauch: 5,9 - 7,0 l/100 km• Leistung: 185 kW () • Verbrauch: 6,4 - 6,7 l/100 km• Leistung: 240 kW () • Verbrauch: 6,8 - 7,2 l/100 km• Leistung: 240 kW () • Verbrauch: 7,3 - 7,6 l/100 km• Leistung: 140 kW () • Verbrauch: 4,4 - 5,1 l/100 km• Leistung: 190 kW () • Verbrauch: 5,3 - 5,5 l/100 km• Leistung: 230 kW () • Verbrauch: 5,7 - 5,9 l/100 km• Leistung: 135 kW () • Verbrauch: 5,5 - 6,1 l/100 km• Leistung: 135 kW () • Verbrauch: 5,9 - 6,9 l/100 km• Leistung: 185 kW () • Verbrauch: 5,5 - 6,5 l/100 km• Leistung: 185 kW () • Verbrauch: 5,9 - 6,2 l/100 km• Leistung: 240 kW () • Verbrauch: 6,6 - 6,8 l/100 km• Leistung: 240 kW () • Verbrauch: 7,1 - 7,4 l/100 km• Leistung: 110 kW () • Verbrauch: 4,1 - 4,5 l/100 km• Leistung: 140 kW () • Verbrauch: 4,0 - 4,5 l/100 km• Leistung: 140 kW () • Verbrauch: 4,5 - 4,9 l/100 km• Leistung: 190 kW () • Verbrauch: 5,1 - 5,3 l/100 km• Leistung: 190 kW () • Verbrauch: 5,3 - 5,5 l/100 km• Leistung: 230 kW () • Verbrauch: 5,6 - 5,7 l/100 km