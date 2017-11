BMW 520i Touring/Mercedes E 200 T-Modell: Test — 03.11.2017 Kleiner Motor, großer Spaß BMW 520i gegen Mercedes E 200: Zum Vergleich fahren die großen Kombis mit Basis-Benziner vor. Und das reicht dicke, wie unser Test zeigt.

V

Beim Fassungsvermögen ist der Benz das Maß aller Dinge



Volumen-Wunder: In den Laderaum des E-Klasse T-Modells passen zwischen 640 bis 1820 Liter.

BMW hat bei Laderaumabdeckung und Gepäcknetz mitgedacht



Praktisch: Die Touring-Variante des BMW 5ers glänzt mit einigen pfiffigen Detaillösungen.

Am Arbeitsplatz unterscheiden sich die beiden deutlich



Das Cockpit der E-Klasse pflegt eine gewisse Opulenz. Ob einem das gefällt, muss jeder selbst entscheiden.

Fahrzeugdaten BMW Mercedes Modell 520i Touring E 200 T Motor Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn längs vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Kette Hubraum 1998 cm³ 1991 cm³ kW (PS) bei 1/min 135 (184)/5000 135 (184)/5500 Nm bei 1/min 290/1350 300/1200 Vmax 225 km/h 231 km/h Getriebe Achtstufenautomatik Neunstufenautomatik Antrieb Hinterradradantrieb Hinterradradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 245/45 R 18 Y 245/45 - 275/40 R 18 Y Reifentyp Dunlop Sport Maxx RT 2 Dunlop Sport Maxx RT 2 Radgröße 8 x 18" 8/9 x 18" Abgas CO2 132 g/km 149 g/km Verbrauch* 7,1/5,0/5,8 l 8,2/5,6/6,6 l Testverbrauch Sportverbrauch** 10,6 l/100 km 10,3 l/100 km Testrunde*** 8,5 l/100 km 8,1 l/100 km Sparverbrauch**** 7,2 l/100 km 6,9 l/100 km Tankinhalt 68 l/Super 66 l/Super Partikelfilter - - Kältemittel R1234yf R1234yf Vorbeifahrgeräusch 67 dB(A) 67 dB(A) Anhängelast gebr./ungebr. 2000/750 kg 2100/750 kg Kofferraumvolumen 570-1700 I 640-1820 I Länge/Breite/Höhe 4942/1868-2126/1498 mm 4933/1852-2065/1475 mm Testwagenpreis 59.800 Euro 65.028 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte BMW Mercedes Beschleunigung 0–50 km/h 2,8 s 2,8 s 0–100 km/h 8,1 s 8,4 s 0–130 km/h 13,1 s 14,3 s Zwischenspurt 60–100 km/h 4,6 s 4,7 s 80–120 km/h 5,6 s 5,8 s Leergewicht/Zuladung 1762/588 kg 1833/542 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 47/53 % 50/50 % Wendekreis links/rechts 11,9/12,1 m 11,5/11,5 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 34,9 m 35,3 m aus 100 km/h warm 33,6 m 34,6 m Innengeräusch bei 50 km/h 58 dB(A) 55 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) 64 dB(A) bei 130 km/h 68 dB(A) 67 dB(A) Testverbrauch – CO2 8,5 l S – 202 g/km 8,1 l S – 191 g/km Reichweite 790 km 810 km

Andreas May Fazit BMW 5er und Mercedes E-Klasse – auf diese Kombis können die Hersteller stolz sein, sie sind Spitze! Auch mit kleinem Motor bewahren beide ihren Markenkern: Der 520i ist der agile Kombi, der dich zehn Jahre jünger macht, mit dem du Kurven räubern willst. Der E 200 ist der große, luxuriöse Reise-Kombi, der dich zehn Jahre länger leben lässt, weil du mit ihm so entspannst. Und der Basis-Benziner reicht dicke – bei beiden!



Autoren: Andreas May, Henning Klipp

ergleichstests bei AUTO BILD laufen immer nach dem gleichen Strickmuster ab: Fahrzeug A tritt gegen Fahrzeug B an (oder C, D und E), und wenn wir nach fünf Tagen fertig sind mit unserem Messprogramm auf der Teststrecke, der Verbrauchsrunde, die Autos auch noch über Deutschlands fieseste Rumpelpiste gescheucht haben, dann zeigt einer der Kandidaten der Konkurrenz, wo der Frosch die Locken hat. Diesmal war alles anders. BMW 520i Touring gegen Mercedes E 200 T-Modell. Und das Ergebnis ist? Unentschieden.Unter uns Fußballfans: Das ist so häufig wie die Meisterschaft für Schalke 04. Wie das passieren konnte und wer in der Verlängerung, also im Kostenkapitel, den entscheidenden Elfer verwandelt hat? Bleiben Sie dran! Wir müssen nicht lange um den heißen Brei herumreden: DAS sind die besten Kombis der Welt. Auch mit Einstiegsbenziner. Der BMW 520i Touring wird angetrieben von einem Zweiliter-Vierzylinder mit 184 PS, hat eine Achtstufenautomatik und Hinterradantrieb. Mercedes hat im E 200 T-Modell eine Stufe mehr, ebenfalls Hinterradantrieb, ebenfalls einen Vierzylinder-Turbo, ebenfalls 184 PS. Und doch gibt es Unterschiede. Beginnen wir hinten, im Heckabteil. Hier schießt Mercedes gleich das erste Tor. 640 bis 1820 Liter Volumen, das ist viel mehr als bei BMW (570 bis 1700 Liter). Und der Gepäckraum ist praktischer, die Lehnen klappen im Mercedes zu einer topfebenen Fläche vor, bei BMW würde ein Fußball von der umgelegten Sitzlehne runterkullern.Nicht lange ärgern, denn BMW kontert mit dem Kassetten-Duo. Laderaum-Abdeckung und Gepäcknetz sind in zwei Boxen untergebracht, sie lassen sich leichter rausnehmen als die viel schwerere Laderaum-Abdeckung von Mercedes. Und verschwinden, simsalabim!, klapperfrei unterm doppelten Ladeboden. Gut mitgedacht, BMW! Leider blieb keine Zeit, eine gute Rückfahrkamera zu entwickeln. Die hängt starr überm Kennzeichen im Spritzwasserbereich. Bei Mercedes fährt sie raus und wieder rein. Und gleich noch ein Lob für den Daimler : In den doppelten Ladeboden haben sie eine faltbare Plastikbox für den Einkauf reingeschoben. Für solche Details sollte der Entwickler ’ne Dauerkarte für den VfB kriegen. Und wer auch immer für die Qualität der E-Klasse mit den fein entgrateten Kunststoffen und den perfekten Spaltmaßen zuständig ist: Legt ihm in der Kantine zwei Maultaschen extra auf den Teller!Ab nach vorn. Wir erkennen schon im Stand die unterschiedlichen Charaktere dieser Autos. Starten wir bei BMW. Cockpit auf den Fahrer zugeschnitten, klassische Rundinstrumente, großer Navi-Bildschirm genau im Sichtbereich, darunter Regler für die Klimaanlage , neben dem Automatik-Wählhebel der Dreh-Drück-Steller fürs iDrive, dem nach wie vor besten Multimediasystem in einem Auto. Was uns dieser BMW sagen will? Fahr mich. Und hab Spaß dabei. Der Mercedes will dich verwöhnen. Edles Leder, Top-Verarbeitung, dann dieses gewaltige Cockpit mit riesigem Monitor. Auf 72 cm Länge die digitalen Instrumente, daneben Navi-Karte, dreifach zu bedienen über Dreh-Drück-Steller, berührungsempfindliche "Sprungschanze" darüber oder per Pads im Lenkrad, die leider keine spürbare Rückmeldung geben.Mögen wir dieses Cockpit? Wir überlegen noch. Und zwar im Fond. In dem des 5er , da ist es bequemer. Ausgerechnet in Deutschlands Taxi Nummer eins ist die Rückbank nur ein Rückbänkchen, die im BMW bietet 3,5 cm mehr Sitzfläche. Ergebnis: Du reist angenehmer, hast mehr Beinauflage.