BMW 5er Touring G31 (2017): Vorstellung — 26.04.2017 Alles zum BMW 5er Touring Der neue BMW 5er Touring wurde laut BMW speziell für den europäischen Markt entwickelt. Ganz neu ist das Diesel-Topmodell M550d xDrive. AUTO BILD hat alle Infos!

Vorstellung: M550d xDrive Touring ab Ende 2017

Bei umgeklappten Rücksitzen fasst der neue 5er Touring bis zu 1700 Liter Gepäck, die maximale Zuladung beträgt 730 Kilo.

Interieur: Großer Kofferraum im 5er Touring



Auf der Rückbank haben auch großgewachsene Personen ausreichend Platz. Einzig die Oberschenkelauflage könnte länger sein.

Ausstattung: Der 5er übernimmt Extras aus dem 7er



19-Zöller und die Sportbremse gibt es beim Topmodell M550d xDrive serienmäßig.

Connectivity: Neueste iDrive Generation an Bord

Motoren: M550d so stark wie ein M5 E39



Der Dreiliter-Sechszylinder im M550d xDrive hat 400 PS und 760 Nm: damit ist er der stärkste Sechszylinder-Diesel weltweit.

Technische Daten und Preise: Weltweit stärkster Sechszylinder-Diesel



Autor: Jan Götze

Auf F folgt G, das ist nicht nur im Alphabet so, sondern auch bei BMW . Mit dem intern G31 genannten 5er Touring ist ab Juni 2017 die fünfte Generation des Bayern-Kombi erhältlich. Der neue BMW-Kombi trifft auf das E-Klasse T-Modell . Audi legt den inzwischen leicht in die Jahre gekommenen A6 ebenfalls 2017 neu auf , und der soll im Gegensatz zu E-Klasse und 5er vollautonom unterwegs sein. Die aktuelle Oberklasse ermöglicht trotz zahlreicher Assistenzsysteme bisher nur teilautonomes Fahren. Weitere Must-haves in dieser Klasse: eine Connectivity, die immer auf dem aktuellsten Stand ist und ein nur sehr behutsam überarbeitetes Design. Das hat auch der neue 5er zu bieten, der sich optisch stark am großen Bruder 7er orientiert und von der Luxuslimousine auch viele technische Lösungen übernimmt. Der 4,94 Meter lange BMW 5er Touring (Vorgänger: 4,91 Meter) wurde laut BMW speziell für den europäischen Markt entwickelt, wo Kombis traditionell hohe Marktanteile erzielen. Zum Verkaufsstart gibt es die Kombiversion des BMW 5er mit vier Motoren. Zum Jahresende bringt BMW mit dem neuen M550d xDrive den stärksten Sechszylinder-Diesel weltweit. Zu erkennen ist das neue Topmodell am serienmäßigen M Aerodynamikpaket mit grauen Zierteilen und eckigen Doppelendrohrblenden.Wer hinten sitzen möchte, für den ist das Touring-Modell des 5ers die richtige Wahl. Selbst Großgewachsene finden auf der gut konturierten Rücksitzbank langstreckentaugliche Platzverhältnisse vor. Anders als in der Limousine können Menschen mit 1,95 Meter Körpergröße gerade sitzen, ohne den Kopf demütig nach vorne abzunicken. Auch die Knie haben Luft nach vorne. Lediglich bei der Oberschenkelauflage geht es etwas knapp zu. Menschen mit langen Beinen vermissen hier – wie so oft – Unterstützung. Vorne finden selbst kritische Geister nichts zu nörgeln. Ergonomie, Komfort und Platzverhältnisse sind auf Top-Niveau. Das Kofferraumvolumen des 5er G31 beträgt zwischen 570 und 1700 Litern, die Zuladung gibt BMW mit maximal 730 Kilogramm an. Das Topmodell M550d xDrive bekomt als M Performance-Modell auch im Innenraum die entsprechenden M-Zutaten. Im Fall des M550d xDrive sind das M Sportsitze (wahlweise in Leder oder Stoff/Alcantara), ein M Sport-Lenkrad und Einstiegsleisten mit "M550d"-Schriftzug.Wie bei den Vorgängergenerationen kann die Heckscheibe beim 5er Touring separat geöffnet werden, das können die Konkurrenten nicht. Außerdem wurde das optionale Panorama-Glasdach beim Kombi vergrößert. Die elektrischen Komfortsitze lassen sich per berührungsempfindlicher Sensoren verstellen und beherrschen acht Massageprogramme. Auch sonst kann der neue BMW 5er jede Menge. Die Assistenzsysteme werden zum Großteil direkt aus der Luxusklasse übernommen, genauer gesagt: vom aktuellen BMW 7er. Im Vergleich zum Vorgänger neu sind Ausweich-, Querverkehr-, Spurwechsel- und Spurhalteassistent. Das bedeutet, dass der neue 5er bei Bedarf das Lenken, Bremsen und Gasgeben übernimmt – und das bei Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/h.Auch das Remote-Parking per Display-Schlüssel übernimmt der 5er vom großen Bruder 7er. Für die richtige Durchsicht sorgen serienmäßige LED-Scheinwerfer bei allen Ausstattungslinien. Auf Wunsch sind auch adaptive LED-Scheinwerfer erhältlich. Erstmals ist im 5er die Integral-Aktivlenkung mit dem Allradantrieb xDrive kombinierbar. An der Hinterachse des 5er Touring kommt serienmäßig eine Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung zum Einsatz. Der M550d verfügt ab Werk bereits über eine gute Serienausstattung. Neben dem serienmäßigen M Aerodynamikpaket bekommt er 19-Zoll-Felgen (664M) und eine Sportbremse mit blauen Bremssätteln ohne Aufpreis. Optional gibt es verschiedene 20-Zoll-Radsätze (668M oder 759) und das adaptive M Fahrwerk Professional. Ab Werk verbaut BMW beim M550d xDrive das M Sportfahwerk mit zehn Millimeter Tieferlegung. Immer an Bord ist der Allradantrieb xDrive und die die an die Motorleistung angepasste Achtgang-Steptronic Sport.Bei der aktuellen Generation des 5ers führt BMW die neueste iDrive Generation mit 10,25 Zoll großem Display ein. Das System lässt sich im 5er auch per Touchscreen bedienen. Alternativ beherrscht das iDrive auch Gesten- und Sprachsteuerung oder lässt sich ganz klassisch mit dem bekannten iDrive-Controller steuern. Außerdem stellt BMW die nächste Stufe von BMW Connected vor. Mittels Remote 3D View bekommt der Fahrer dreidimensionale Ansichten von der Umgebung seines Autos in Echtzeit aufs Smartphone und hat sein Fahrzeug so immer im Blick. Auch Apple CarPlay hat der BMW 5er an Bord, erstmals in einem Auto ist das Feature völlig kabellos eingebunden. Die drahtlose Integration von Smartphones ist in der Oberklasse-Limousine kein Problem. Induktives Laden funktioniert mit fast allen aktuellen Smartphones, die nicht von Apple stammen. Zudem hat BMW die Projektionsfläche des Head-up-Displays im Vergleich zum Vorgänger um 70 Prozent vergrößert. Für die Technik-Nerds bekommt der G31 zudem den Display-Schlüssel des großen 7er. Mit Remote Parking kann auch der 5er jetzt per Schlüssel ferngesteuert eingeparkt werden. Apropos parken, hier hat der 5er gleich mehrere Angebote am Start. Mit ParkNow können Stellplätze reserviert und auch gleich bezahlt werden. On-Street Parking Information sucht freie Parkplätze, und der Parkassistent bugsiert die Limousine in die Lücke.Der 5er Touring kommt zunächst mit den gleichen Motoren. Im Angebot sind die zwei Benzinerundsowie zwei Diesel,und. Mit Ausnahme dessind alle Motoren serienmäßig mit der Achtgang-Steptronic ausgestattet. Den kleinen Selbstzünder gibt es ab Werk mit einer Sechsgang-Handschaltung. Wer Allradantrieb im 5er Touring möchte, der hat die Wahl zwischen 530d und 540i. Der Marktstart für den 5er Touring ist im Juni 2017. Gegen Jahresende bringen die Münchner dann das Topmodell des 5er Touring. Der Dreiliter-Sechszylinder imist dank vier Turboladern nicht nur 19 PS und 20 Nm stärker als der Vorgänger im F10/F11, sondern gleichzeitig mit 400 PS und 760 Nm der stärkste Sechszylinder-Diesel, der aktuell angeboten wird. Motor : Sechszylinder-Diesel • Hubraum: 2993 ccm • Leistung: 294 kW () bei 4400 U/min • max. Drehmoment: 760 Nm bei 2000 bis 3000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,6 s • Verbrauch : 6,2 l/100 km.• Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1998 ccm • Leistung: 185 kWbei 5200 bis 6500 U/min • max. Drehmoment: 350 Nm bei 1450 bis 4800 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 6,5 s • Verbrauch: 5,8 - 6,3 l/100 km •ab 52.300 Euro.• Motor: Sechszylinder-Benziner • Hubraum: 2998 ccm • Leistung: 250 kWbei 5500 bis 6500 U/min • max. Drehmoment: 450 Nm bei 1380 bis 5200 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 5,1 s • Verbrauch: 7,3 - 7,7 l/100 km •: ab 62.800 Euro.• Motor: Vierzylinder-Diesel • Hubraum: 1995 ccm • Leistung: 140 kWbei 4000 U/min • max. Drehmoment: 400 Nm bei 1750 bis 2500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 8,0 s (7,8 s mit Achtgang-Steptronic) • Verbrauch: 4,5 - 4,9 l/100 km (4,3 - 4,7 l/100 km mit Achtgang-Steptronic) •ab 47.700 Euro (mit 8-Gang-Steptronic ab 49.950 Euro).• Motor: Sechszylinder-Diesel • Hubraum: 2993 ccm • Leistung: 195 kWbei 4000 U/min • max. Drehmoment: 620 Nm bei 2000 bis 2500 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 5,8 s (5,6 s mit xDrive) • Verbrauch: 4,7 - 5,1 l/100 km (5,3 - 5,7 l/100 km mit xDrive) •ab 56.800 Euro (mit xDrive ab 59.400 Euro).