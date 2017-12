BMW Abu Dhabi Motors (2017): Verrückte Modelle — 14.12.2017 Die bunten BMW aus Abu Dhabi BMW M4 in "Japan Red" oder ein BMW M760Li in "Austin Yellow": In Abu Dhabi beweisen BMW-Kunden Mut zur Farbe. AUTO BILD zeigt die verrücktesten Modelle!

Autor: Jan Götze

er BMW-/Rolls-Royce-Händler Abu Dhabi Motors hat nicht nur unzählige Awards gewonnen, sondern auch ein paar ganz besondere BMW im Angebot. Schaut man sich die einzigartigen Specs und Farbkombinationen an, ist sicher, dass die Verkäufer einen guten Draht zu BMWs Individual-Abteilung haben müssen. Ein Modell ist in den Emiraten besonders beliebt: der BMW M760Li. Aber nicht in langweiligem Schwarz, Grau oder Silber, sondern gerne richtig auffällig. In Abu Dhabi wird die Luxuslimousine M760Li in Gelb, Rot, Lila oder Grün ausgeliefert. Gerne auch mit rotem oder beigem Interieur. Beispiele gefällig? Wie wär's mit einem M760Li in " Austin Yellow" mit beigem Innenraum oder "Rallye Green" mit weißem Interieur? Oder darf es alternativ ein M4 in "Japan Red" mit GTS-Teilen sein?