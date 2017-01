BMW i-Strategie: Autonomes Fahren — 04.01.2017 Autonome BMW-Testflotte weltweit 2017 schickt BMW seine computergesteuerte Testflotte in die Welt. Nach München will der Hersteller nun auch in anderen europäischen Städten sowie in den USA und Israel testen.

Der BMW i der Zukunft soll emissionsfrei und computergesteuert fahren.

Andere Hersteller zögern noch

Aus Carsharing soll bei BMW bald Ridesharing werden, bei dem der Kunde gefahren wird.

Verkaufszahlen des i3 bleiben hinter Erwartungen zurück

Carsharing wird zu Ridesharing



Ab 2021: Autonome Serien-Autos von Ford

Gesucht: "Parkplatz, der wieder nachlädt"



(Reuters/cj/cr) BMW will das autonome Fahren nicht nur in München testen. Auch in anderen Städten Europas sowie in den USA soll die autonome Testflotte unterwegs sein. Der Oberklasse-Autobauer und seine Partner, der US-Chip-Riese Intel und der israelische Kameratechnik-Spezialist Mobileye, kündigten am Mittwoch (4. Januar 2017) auf der Technikmesse CES in Las Vegas an, ab der zweiten Jahreshälfte 2017 rund 40 autonom fahrende Versuchsfahrzeuge auf die Straße zu bringen. "Wir werden München verlassen", sagte BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich mit Blick auf den Testbetrieb. Ein oder zwei computergesteuerte Fahrzeuge sollen demnach auch in Jerusalem an den Start gehen. BMW hatte bereits im Dezember angekündigt, 2017 autonom fahrende Autos in München und später in anderen Städten im In- und Ausland auszuprobieren. "Der heilige Gral des vollautonomen Fahrens ist nicht einfach zu erreichen", sagte Fröhlich. Die drei Partner seien nach einem halben Jahr Zusammenarbeit auf einem guten Weg.Andere Fahrzeughersteller scheuen vor solchen Kooperationen zurück, weil sie fürchten, zum Zulieferer degradiert zu werden, während die Technologiekonzerne den Gewinn abschöpfen. "Jeder spricht von Uber oder Lyft", sagte BMW-Chef Harald Krüger. "Wir setzen andere Schwerpunkte." Der Münchner Konzern werde die Mobilitätsdienstleistungen ausweiten und habe mit seinem Flottengeschäft dabei langfristig viele Möglichkeiten. BMW will gemeinsam mit dem US-Chip-Riesen Intel und dem israelischen Kameratechnik-Spezialisten Mobileye 2021 selbstfahrende Autos auf die Straße bringen. Experten des Autobauers zufolge machen bei Fahrdienst-Anbietern derzeit die Fahrer die Hälfte der Kosten aus. BMW-Manager Tony Douglas sagt: "Wenn der Fahrer weg ist, hat man die Lizenz zum Gelddrucken."Die Verkaufszahlen des Elektroautos BMW i3 bleiben weit hinter den Erwartungen zurück, der Hybrid-Sportwagen i8 ist ohnehin kein Modell mit hohem Absatz. Jetzt baut BMW seine mit Milliardenaufwand gestartete Elektroauto-Tochter "BMW i" radikal um: Sie soll sich künftig auf autonomes Fahren konzentrieren, wie Entwicklungschef Klaus Fröhlich in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters sagte. "Wir haben einen Bereich namens Project i next, der sich mit der Befähigung zum vollautonomen Fahren beschäftigt", sagte Fröhlich. Nach dem Start im April sei die Einheit "jetzt im Hochlauf".Ein neues Modell aus der i-Familie solle aber erst 2021 auf den Markt kommen, sagte Fröhlich. Dann sei die Batterietechnik so weit. Der BMW i der Zukunft soll dann alles können: emissionsfrei und computergesteuert fahren und für den Besitzer eine Art digitaler Diener sein, der das mobile Leben einfacher, komfortabler und sicherer macht. Er schlägt die ideale Route je nach Wetter oder Verkehr vor, er stellt vor dem Einsteigen ins Auto die gewünschte Sitzposition oder die Lieblingsmusik ein, warnt während der Fahrt vor Gefahren oder hilft beim Shopping oder Sightseeing.BMW arbeite auch verstärkt an neuen Services wie der Weiterentwicklung des Carsharings: Beim sogenannten Ridesharing wird der Kunde gefahren – von einem Chauffeur oder künftig vom Roboterauto. "Eine Durchbruchstechnologie", so der Münchner Entwicklungschef. Wenn das Auto beim Ridesharing voll autonom fahre, gebe es eine enorme Kostensenkung. Die BMW-Strategie dazu sei noch in Ausarbeitung. Wie bei anderen Mobilitätsangeboten rechnet Fröhlich hier mit Kooperationen zwischen Autoherstellern und Anbietern von neuen Services, vor allem in China. Bei neuen Mobilitätsangeboten sei es sehr wichtig, schnellster und größter Anbieter zu sein. Ein Kunde werde auf der Suche nach einem Parkplatz nicht fünf Apps ausprobieren, so Fröhlich. BMW sei mit ParkNow bereits ein führender Anbieter und habe exklusiven Zugriff auf Parkplätze in vielen Städten der Welt. Das Geschäft verspreche hoch profitabel zu werden, vor allem in den USA.Der Entwicklungschef sieht zudem Chancen in der Kombination von ParkNow und ChargeNow, einem Service zum Suchen und Nutzen von Stromtankstellen: "Wenn man ein elektrifiziertes Auto hat, ist man nicht an einem Parkplatz interessiert, sondern an einem Parkplatz, der wieder nachlädt." Für den Durchbruch neuer Mobilitätsangebote setzt Fröhlich vor allem auf den größten Pkw-Markt der Welt: "China ist in der Durchsetzung solcher Technologiethemen in Summe sehr schnell." Dort seien 2015 mehr elektrifizierte Fahrzeuge verkauft worden "als in allen anderen Weltregionen zusammen". Auf Platz zwei folgten in dieser Hinsicht die USA. In Deutschland indes ist die Nachfrage nach E-Autos noch gering – da machen auch i3 und i8 keine Ausnahme.