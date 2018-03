BMW i3s: Test — 21.03.2018 Neuer i3s: Handlich wie ein Mini BMW tunt den i3 und gönnt ihm ein Sportfahrwerk – so viel Spaß war noch nie in dem Elektroknubbel. AUTO BILD hat den Stromer getestet.

J

Das S im Namen verleiht dem BMW i3 neue Sportlichkeit



Video: BMW i3s (2017) Elektro-GTI von BMW Zur Videoseite

In Sachen Reichweite macht der i3 keine großen Sprünge



Steht öfter, als es einem lieb ist: Der BMW i3 schaffte im Test 180 Kilometer mit einer Batterieladung.

Fahrzeugdaten BMW i3s Motor Synchron-Elektromotor Batterietyp Lithium-Ionen Batteriekapazität (netto/brutto) 27,2/33,2 kWh Spitzenleistung kW (PS) 135 (184) Nennleistung kW (PS) 75 (102) max. Drehmoment 270 Nm Vmax 160 km/h Getriebe Einstufengetriebe Antrieb Hinterradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 175/55–195/50 R 20 T Reifentyp Bridgestone Ecopia EP 500 Radgröße 5,5-6 x 20" Abgas CO2 (lokal) 0 g/km Verbrauch (Werksangabe, kombiniert) 14,3 kWh (nach NEFZ) Reichweite (Werksangabe) 280 km (NEFZ), 245 km (WLTP) Testverbrauch Sportverbrauch** 18,3 kWh Testrunde*** 14,8 kWh Sparverbrauch**** 12,6 kWh Vorbeifahrgeräusch 66 dB(A) Kältemittel R1234yf Anhängelast gebremst/ungebremst – Kofferraumvolumen 260–1100 l Länge/Breite/Höhe 4006/1791–2039/1570 mm Radstand 2570 mm Bodenfreiheit 131 mm Grundpreis 41.150 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte BMW i3s Beschleunigung 0–50 km/h 2,9 s 0–100 km/h 7,2 s 0–130 km/h 12,3 s Zwischenspurt 60–100 km/h 3,6 s 80–120 km/h 5,1 s Leergewicht/Zuladung 1315/385 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 48/52 % Wendekreis links/rechts 10,3/10,3 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 37,3 m aus 100 km/h warm 36,0 m Innengeräusch bei 50 km/h 55 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) bei 130 km/h 70 dB(A) Testverbrauch – CO2 14,8 kWh – 78 g/km* Reichweite 180 km

Autor: Stefan Voswinkel Fazit Der i3 ist spürbar in die Jahre gekommen, das merkt man bei komplizierter Bedienung und geringer Reichweite. Als Sportversion ist er zwar nicht schneller, aber viel handlicher als das Basismodell und macht richtig Spaß. Leider ist er auch richtig teuer.

Autoren: Berend Sanders, Stefan Voswinkel

unge, wie die Zeit vergeht! Ist es tatsächlich schon vier Jahre her, dass der BMW i3 auf unsere Straßen summte? Ist es. Und deswegen ist das schrullige Elektroauto reif für ein Facelift . Viel machen mussten die Münchner optisch nicht. Noch immer polarisiert der, nun ja, extravagant gezeichnete Kleinwagen. Neue Stoßfänger vorn und hinten müssen reichen. Zumindest für den normalen i3.Weil aber die Zeit nicht stehen geblieben ist und zahlreiche Konkurrenten wie VW Opel und Nissan ebenfalls coole Elektroautos auf den Markt gebracht haben, hat BMW als Weiterentwicklung den i3s erfunden. Quasi ein Öko auf Ecstasy. Und das liegt nicht einmal an dem um 14 auf 184 PS getunten Heckmotor oder den 20 zusätzlichen Newtonmetern. Die haben wir nämlich gar nicht gemerkt: Bei der Beschleunigung aus dem Stand auf 100 braucht der i3s die gleichen 7,2 Sekunden, die der normale i3 bei einem früheren Test schaffte. Den echten Unterschied macht das neue Fahrwerk. Der i3s ist im Vergleich zur Serienversion tiefergelegt (zehn Millimeter), die Spur um 40 Millimeter verbreitert – gut erkennbar an den ausgestellten Radhäusern. Klingt nach wenig, macht den i3s aber so handlich wie einen (auch zur BMW Group gehörenden) Mini in seinen besten Zeiten.Der BMW lenkt derart spontan und direkt, als ob er vorausahnen kann, in welche Richtung der Fahrer will. Und dank breiterer Reifen (immer noch schmale 175er an der Vorderachse) schiebt der i3s auch nicht mehr so brutal über die Vorderachse wie das Urmodell. Ziemlich spannend, die neue Sportlichkeit. Und trotzdem merkt der Fahrer dem i3 an, dass er als Elektroauto in die Jahre gekommen ist. Wo Opel oder Nissan rund 500 Kilometer Reichweite mit einer Akku-Füllung versprechen (und nicht ganz halten), redet BMW von rund 200 Kilometern im Alltag. Die gute Nachricht: Das stimmt sogar fast, selbst bei kaltem Winterwetter haben wir 180 Kilometer geschafft – eine Abweichung zum Werksverbrauch von annehmbaren zehn Prozent. Und trotzdem disqualifiziert sich der BMW so selbst als Mittelstrecken-Fahrzeug. Das können die modernen Konkurrenten besser.Wie auch die Vernetzung mit dem Internet. Auf dem Papier bietet der i3s zwar ziemlich viel Schickschnack, von Echtzeit-Verkehrsdaten bis zu einer Remote-App. Allerdings mittlerweile gegen heftige Aufpreise (zwischen 990 und 1990 Euro). Im ersten i3 war das System noch serienmäßig an Bord. Die Bedienung mit dem iDrive-Knubbel auf der Mittelkonsole ist zudem nicht mehr ganz so taufrisch, ein großer Touchscreen wäre einfach besser zu bedienen. Zum Preis: Der i3s kostet mindestens 41.150 Euro. Und das ist ziemlich viel Geld für ziemlich wenig Reichweite.