BMW i5 (2020): Vorschau — 20.04.2017 BMWs Tesla-Gegner fährt allein 2020 bringt BMW einen Tesla-Model-3-Gegner. Der i5 fährt nicht nur elektrisch bis zu 400 Kilometer weit, sondern auch vollkommen autonom!

Blaue Akzente statt fetter Endrohre: Der i5 fährt elektrisch, also emissionsfrei.





Ab 2017 gibt es autonome Testfahrzeuge



Autoren: Robin Hornig , Georg Kacher

Zwei Jahre nach dem Tesla Model 3 wird BMW sein elektrisches Mittelklasseauto auf den Markt bringen. Entgegen früheren Annahmen könnte die Karosserie des i5, der sich zwischen 3er und 5er einordnen wird, deutlich flacher ausfallen. Neue Feststoffakku-Technologien sollen eine kompaktere Bauweise ermöglichen. Gegenläufige Türen wie beim i3 wird es mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch nicht mehr geben – zum einen gab es reichlich Kritik an deren schlechter Alltagstauglichkeit, zum anderen wäre das Konzept bei einer flachen Karosserie noch schwieriger zu verwirklichen.Neben Batterien für rund 400 Kilometer reale Reichweite wäre alternativ auch ein Elektroantrieb mit Brennstoffzelle und Wasserstofftank denkbar. Während Tesla dem Model 3 seine autonomen Fahrfähigkeiten nach und nach per Software-Aktualisierung beibringen wird, soll der BMW i5 bereits bei seiner Markteinführung vollautonom fahren können. Der Fahrer muss also nur noch im Notfall eingreifen. Preislich dürfte sich der i5 am Tesla Model 3 orientieren. Unter 50.000 Euro wird also nicht viel zu machen sein.Zur besseren Vermessung der Umwelt werden Fahrzeuge wie der i5 neben Kameras und Radar auch Laser einsetzen. Neben einer möglichst hohen Reichweite der Sensoren, beispielsweise für die Früherkennung von Gefahrensituationen, ist immer auch eine 360-Grad-Rundumsicht wichtig. In Kombination mit hochauflösenden Karten des Herstellers Here soll so die Umwelt auf den Zentimeter genau ertastet werden. Sogar eine Erkennung menschlicher Mimik wird erprobt, um auch auf Menschen reagieren zu können. Mit Mobileye hätte BMW dafür bereits einen Partner. Für Tests und Daten zum autonomen Fahren wird BMW Mitte 2017 von der Autobahn auch mit der Münchner Innenstadt in den urbanen Raum gehen.