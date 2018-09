ach Mercedes stellt nun auch BMW einen intelligenten Sprachassistenten für seine Modelle vor. Der "BMW Intelligent Personal Assistant" soll neben einfachen Aufgaben – etwa dem Eingeben eines Navigationsziels – auch die Steuerung verschiedener Fahrzeugfunktionen übernehmen können. BMW zieht mit seiner Spracherkennung der Konkurrenz nach: Mercedes führte bereits mit der aktuellen A-Klasse sein Infotainmentsystem "MBUX" ein, das ähnliche Aufgaben meistern kann. Wird MBUX mit den Worten "Hey Mercedes" aktiviert, wird BMWs Assistent analog mit "Hey BMW" aufgeweckt. Der digitale Helfer lernt mit jeder Anfrage dazu, möglich macht es eine Anbindung an die Cloud.

Auf "Hey BMW" reagiert das neue System zunächst mit einer Animation im Zentraldisplay, die zeigt, dass das System bereit für weitere Spracheingaben ist. Der Personal Assistant soll dann Fahrzeugfunktionen wie die Klimaanlage oder das Licht steuern können. Beklagt der Fahrer, dass ihm kalt sei, reguliert BMWs Sprachassistent die Temperatur im Fahrzeug nach oben. Gibt der Fahrer dem BMW die Information, dass er müde sei, startet ein sogenanntes "Vitalisierungsprogramm". Auch als Gesprächspartner soll die Sprachausgabe dienen. Fragen wie "Was ist der Sinn des Lebens?" sollen humorvoll beantwortet werden.

Nach der Spracheingabe "Hey BMW" erscheint diese Ansicht auf dem Infotainment-Bildschirm.

BMWs Intelligent Personal Assistant dient gleichzeitig auch als multimediales Handbuch. So können Nutzer per Sprachsteuerung verschiedene Funktionen im Fahrzeug erfragen, ohne die Bedienungsanleitung durchblättern zu müssen. Auch die Frage nach dem Ölstand soll per Sprachausgabe beantwortet werden. Wird BMWs Sprachsteuerung mit einem Office-365-Account gekoppelt, lassen sich E-Mails vorlesen und Telefonkonferenzen führen. Außerdem erinnert der BMW seinen Fahrer daran, rechtzeitig loszufahren, um pünktlich beim nächsten Termin einzutreffen.