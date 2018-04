BMW iX3 (2018): Vorstellung, Marktstart, Reichweite

An der Front fällt als erstes die neue BMW-Niere auf. Sie ist zusammengezogen und deutet den einstigen Kühlergrill nur noch schematisch an. Innerhalb des äußeren Rahmens sind rautenförmige Elemente eingearbeitet. Die LED-Scheinwerfer des Ausgangs-SUVs sind geblieben, dafür wurde die Stoßstange überarbeitet. Sie wirkt nun futuristischer und kommt mit nur wenigen, kleinen Lufteinlässen aus. An der Seite sind aerodynamisch optimierte Felgen zu finden, außerdem soll ein kleines BMW i-Logo hinter dem vorderen Radkasten signalisieren, dass es sich beim iX3 um ein vollelektrisches Modell handelt. Am Heck ist im unteren Bereich der Stoßstange ein Diffusorelement eingesetzt, die Rückleuchten sind aus dem X3 mit Verbrennungsmotor bekannt. Blaue Akzente an dem sonst "Mondstein silber matt"-farbigen Auto sollen die Zugehörigkeit zur BMW i-Familie deutlich machen.