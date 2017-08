BMW M Neuheiten bis 2019: Vorschau — 03.08.2017 Das plant die M GmbH BMW M bringt bis 2019 mehrere Sonderversionen und mit dem M8 ein komplett neues Modell. AUTO BILD zeigt die Neuheiten der M GmbH!

V

Autor: Jan Götze

olle Power bei BMW M ! In den kommenden Jahren plant die M GmbH einige Sondermodelle und komplett neue Modellreihen. Dabei bricht die BMW-Spezial-Abteilung sogar mit Traditionen: Der Allradantrieb wird ab sofort nicht nur in den SUVs mit M-Genen, sondern mit dem neuen 608 PS starken M5 erstmals auch in einer Limousine angeboten. Vor allem Mercedes-AMG fährt eine extreme Modelloffensive und hat mit allen Ablegern bereits über 60 Modellvarianten im Angebot. Auch wenn man die M Performance-Ableger mitrechnet, kann die M GmbH da aktuell nicht mithalten. Damit sich das wieder ändert, arbeiten die Ingenieure in München am neuen BMW 8er . Anders als beim Original soll es dieses Mal auch eine Serienversion des M8 geben.