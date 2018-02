BMW M2 Competition (2018): CS, Preis, Motor, PS — 14.02.2018 BMW M2 CS mit M4-Motor BMW bringt 2018 einen M2 Competition auf den Markt. Der Clou: Der verschrfte M2 bekommt den M4-Motor mit 410 PS. AUTO BILD hat die ersten Infos!

Neue Farben und Felgen fr den M2 Competition



Autor: Jan Gtze

Jetzt ist der Name raus! Die Hardcore-Version des BMW M2 heit Competition und nicht CS. Bei Bimmerpost ist ein Foto der digitalen Instrumente aufgetaucht, auf dem der Name klar zu lesen ist. Auerdem scheint der M2 Competition wie der neue M5 einen roten Startknopf zu bekommen. Schon vorher ist durchgesickert, dass BMW den normalen M2 einstellt. Laut BMW-Blog soll der M2 Competition im April 2018 gezeigt werden und spter den Standard-M2 ersetzen. Die Premiere findet wahrscheinlich auf der Peking Motor Show (25. April bis 4. Mai 2018) statt. Sicher ist auch, dass BMW beim M2 auf den S55-Motor aus dem M3/M4 setzt. Das wollen Experten des BMW-Forums Bimmerpost bei der Entschlsselung von Fahrgestellnummern (VIN) herausgefunden haben.Der Dreiliter-Sechszylinder soll im M2 Competition 410 PS leisten. Damit ist die Sonderversion 40 PS strker als ein normaler M2. Wichtig fr Enthusiasten: Den M2 Competition wird es mit manueller Sechsgang-Handschaltung oder Siebengang-DKG (aufpreispflichtig) geben. ber die VIN haben die BMW-Experten aber noch mehr herausgefunden. So soll es zustzlich zu den vier Standardfarben (Wei, Schwarz, Grau und Blau) mit " Hockenheim Silber" und "Sunset Orange" zwei neue Lackierungen fr den M2 Competition geben. Neu sind auch geschmiedete 19-Zller (aufpreispflichtig), Sportsitze (aufpreispflichtig), M Sport-Bremsen (aufpreispflichtig) und serienmige Sicherheitsgurte mit M-Farben. Optisch drfte sich der M2 Competition nicht nur durch die neuen Metallic-Lacke, sondern auch durch zustzliche Flaps und eine Tieferlegung von den normalen M2-Modellen unterscheiden. Gerchten zufolge soll der extraschnelle M2 auf nur 1000 Stck limitiert sein. Eine andere mgliche Variante ist, dass es keine vorgegebene Stckzahlbegrenzung, wohl aber eine zeitliche Limitierung gibt. So handhabt es BMW beim M4 CS . Zum Preis des BMW M2 Competition sagt BMW noch gar nichts. AUTO BILD vermutet, dass der Aufpreis bei rund 15.000 Euro liegen wird, und somit die Kosten knapp 75.000 Euro betragen.