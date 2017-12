BMW M3 Competition: 100.000-Kilometer-Dauertest — 28.12.2017 Kaum Schwächen beim Competition-M3 Die Bilanz ist rosig. Der BMW M3 Competition funktionierte zwischen seinen Wartungsintervallen einfach immer störungsfrei. Dennoch sind AUTO BILD ein paar Ungereimtheiten aufgefallen.

I

Der Redaktionsalltag war eine Herausforderung für den M3



Die meisten Kilometer spulte der M3 auf Autobahnen ab – eigentlich ein Jammer angesichts seines grandiosen Handlings.

BMW M3 Competition TECHNISCHE DATEN Motorbauart R6 Aufladung / Ladedruck Biturbo / 1,3 bar Einbaulage vorn längs Ventile / Nockenwellen 4 pro Zylinder / 2 Hubraum 2979 cm³ Bohrung x Hub 84,0 x 89,6 mm Verdichtung 10,2 : 1 Leistung kW (PS)b. 1/min 331 (450) / 7000 Literleistung 151 PS/l Drehmoment Nmb. 1/min 550 / 2350–5500 Antrieb Hinterrad Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung Bremsen vorn 400 mm / innenbel. / gelocht Bremsen hinten 380 mm / innenbel. / gelocht Bremsscheibenmaterial Carbon-Keramik Radgröße vorn – hinten 9 x 20 – 10 x 20 Reifengrößevorn – hinten 265/30 R 20 – 285/30 R 20 Reifentyp Michelin Pilot Super Sport (*) Länge / Breite / Höhe 4671 / 1870 / 1383 mm Radstand 2812 mm Tank- / Kofferraumvolumen 60 / 445 l MESSWERTE* Beschleunigung 0- 50 km/h 1,9 | 2,0 s 0-100 km/h 4,3 | 4,3 s 0-130 km/h 6,2 | 6,2 s 0-160 km/h 8,7 | 8,6 s 0-200 km/h 13,3 | 13,3 s 0-402,34 m (Viertelmeile) 12,27 | 12,37 s Elastizität 60-100 km/h (4./ 5. Gang) 3,6 / 5,4 | 3,5 / 5,2 s 80-120 km/h (6./ 7. Gang) 6,2 / 10,7 | 5,9 / 9,7 s Bremsweg 100-0 km/h kalt (Verzög.) 32,9 m (11,7 m/s2) 100-0 km/h warm (Verzög.) 32,3 m (11,9 m/s2) 200-0 km/h warm (Verzög.) 130,8 m (11,8 m/s2) Testverbrauch Ø auf 100 km / Reichweite 2,2 l Super Plus / 490 km Ø auf 100 000 km 11,5 l Super Plus Gewichte Leergewicht / Zuladung 1631 / 469 kg Gewichtsverteilung VA / HA 52,2 / 47,8 % Leistungsgewicht 3,6 kg/PS HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT Herstellerangabe 280 km/h (abgeregelt) PREISE (Euro, inkl. MwSt.) Grundpreis 72.600 | 77.500 Euro Ausstattung (Auszug) Competition-Paket 8390 | 8390 Doppelkupplungsgetriebe 3900 | 3900 Keramikbremse 7300 | 7300 Navigation Professional 3400 | Serie Gesamtpreis 108.600 | 109.700 Euro WARTUNGEN UND REPARATUREN 29.327 km: Motoröl- und Filterwechsel; neue Hinterreifen montiert (639 €) 1034,13 € 58.366 km: Inspektion mit Motoröl- und Filterwechsel; Zündkerzen erneuert 1389,68 € 84.000 km: Wildschaden repariert (Eigenverschulden) (7109,58 €) 87.660 km: Motoröl- / Getriebeöl- / Filterwechsel; neue Sommerreifen montiert (1139 €) 1610,17 € Kosten gesamt 4033,98 € *Dauertestanfang | -ende

Autor: Manuel Iglisch

m ersten Moment klang die Nummer wie der Selbstläufer des Jahres. Eine 450 PS starke Power-Limousine, freigegeben zum großen Kilometerfressen. Das Ziel: sechsstelliger Zähler in zwölf Monaten. Freiwillige bitte vor! Um es vorwegzunehmen: Die Zahl derer, die ihre Mobilitätsbedürfnisse selbstlos in den Dienst dieses Dauertests stellen wollten, war enorm.Dennoch mussten wir für die vollen 100.000 Kilometer diesmal ein paar Wochen in die Verlängerung gehen. Doch das lag weniger am M3 selbst als vielmehr an den Anforderungen, die so ein Redaktionsalltag stellt. Für Fotofahrten beispielsweise ist er nur bedingt zu gebrauchen. Fragen Sie unsere Knipser, die haben es probiert – und hängen größtenteils heute noch beim Orthopäden herum. Im 445 Liter großen Kofferraum lässt sich ebenfalls nicht ewig schichten, das mussten selbst die Mindcraft-Cracks aus unserer Truppe feststellen. Und dann wäre da noch seine (Ab-)Neigung fürs Alpine , die sich am besten daran ermessen lässt, dass er trotz guter Winterreifen gleich zweimal an verschneiten Pässen gescheitert ist – wobei die betroffenen Kollegen bis heute Stein und Bein schwören, dass die Schmach weniger am Fehlen von Schneeketten als vielmehr am unsensiblen Doppelkuppler festzumachen war.