Technisch eine ganze Menge: Dach und Motorhaube aus Kohlefaser-Kunststoff, leichte Türverkleidungen, Aluträger an den Achsen und zehn PS, vor allem aber 50 Nm mehr Drehmoment als der normale M3 – das alles erbt der M3 CS vom zweitürigen M4 CS, der vor zwei Jahren ratzfatz ausverkauft war. CS steht bei BMW für Club Sport, das ist die feine Sahnekirsche ganz oben, die 35.700 Euro Aufpreis wert sein musste, um am Ende den stärksten 3er zu besitzen. Wir brauchen gar nicht groß übers Kaufen nachzudenken, die weltweit 1200 Exemplare sind ohnehin längst weg. Ob die je auf Rennpisten brennen? Oder ins Büro düsen? Dieses exklusive Gefühl (einer von 1200) fährt immer mit. Dass ein Viertürer mit Luxusspeck wie Klimaanlage , Head-up- Display oder Leder reibungslos durch den Alltag flutscht, ist selbstverständlich. Wissen wir. Stattdessen gehen wir lieber aufs Contidrom, wo Marios alter Held vorlegt. Als er seinen 3,2-Liter anlässt, strömen die Benzinfreaks heran, um ihre Ohren zu eichen. So muss die letzte Ausbaustufe des Sechszylinder-Saugers von BMW klingen: ohne Soundverstärker oder Auspuffklappen, ohne Laderpfeifen oder das Zischeln der Wastegates (Bypass-Ventile am Turbo).

Jene 360 PS, das sind 17 mehr als beim normalen M3 der Generation E46. Dort oben, nahe am roten Limit, reift der alte Held zu einem wunderschönen, technischen Männerspielzeug, das wir schon aus Respekt nicht ganz ausquetschen. Respekt vorm Alter und den Michelin-Semislicks, die fürs harte Anbremsen ein paar Jahre zu viel auf den Schultern haben.

Driftmaschine: Das fein regelnde ESP des CS lässt exakt dosierbare Kurvenquerfahrten zu.

Dann umsteigen in den neuen CS. Die Hände greifen ans dicke Alcantara-Lenkrad, Sportsitze tackern dich perfekt, aber hoch ins Auto. Sanft rückt der Doppelkuppler ein. Zwei Turbos schieben dermaßen an, dass wir gefühlt 15 Jahre früher auf die erste Haarnadelkurve zufliegen. "Ganz andere Leistungsliga!" Wenn Mario das schon sagt! Jetzt der Bremspunkt, voll aufs Pedal. Die Keramikscheiben sind ein Traum von Bissigkeit, die frischen Semislicks machen alles mit und geben beim Rausbeschleunigen wunderbare Seitenführung. Zusammen mit der schwergängigeren, aber feinen Lenkung senden die Vorderräder glasklares Feedback, was noch geht. Und es geht höllisch viel. Nach ein paar Runden hast du dich eingeschossen. Geht es zu schnell in die Kurve, lässt das ESP im Sportmodus fein berechnet den Hintern heraushängen. Schnell ein stilles Dankgebet an die Entwickler! Das ergibt filmreife Powerslides, immer knapp jenseits der Haftgrenze entlang, was dem Brocken leichter ums Eck hilft. Die 1622 Kilo, die der Viertürer mit sich herumschleppt, kann vielleicht der grandiose Motor verschwinden lassen, aber in lang gezogenen Kurven schlägt die Physik dann doch zurück. Irgendwann schiebt der BMW leicht spaßbremsend über die Vorderräder. Nicht dramatisch, denn der M3 CS hält mit reichlich Elektronik und dem versammelten Schmalz der M GmbH dagegen.