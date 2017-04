BMW M4 CS (2017): Vorstellung — 19.04.2017 Lückenfüller mit 460 PS Der limitierte BMW M4 CS wird stärker und leichter als ein M4 und soll die Lücke zum M4 GTS schließen. Marktstart: 2017. AUTO BILD hat alle Infos!

Gebrauchte BMW M4 Coupés gibt es mit etwas Glück schon für weniger als 50.000 Euro – hohe Laufleistungen inklusive.

Autor: Jan Götze

Der brandneue BMW M4 CS soll die Lücke zwischen dem M4 mit Competition Paket und dem ausverkauften M4 GTS schließen. Aber gibt es dort überhaupt eine Lücke? Der M4 leistet mit Competition-Paket 450 PS, während das auf 700 Exemplare limitierte Topmodell M4 GTS dank Wassereinspritzung 500 PS aus dem Reihen-Sechszylinder holt. Der neue M4 CS hat mit 460 PS also gerade mal zehn PS mehr als ein M4 mit Competition Paket.Das neue Sondermodell ist mit einem Leergewicht von 1580 Kilogramm mehr als 30 Kilo leichter als ein BMW M4. Gleichzeitig führt die M GmbH mit dem M4 CS eine neue Nomenklatur und Reihenfolge ein: Auf die M-Basismodelle (M4) folgen die Competition-Modelle ("M4 Competition Paket"), darüber sind die neuen CS-Sportmodelle angesiedelt (M4 CS). Ist das etwa ein Zeichen in Richtung eines BMW M2 CS ? Einen M4 CS gab es jedenfalls schon mal: 2016 haben die Münchner einen streng limitierten M4 CS exklusiv für den spanischen Markt aufgelegt. Stückzahl: 60 Exemplare. Vom neuen M4 CS sollen laut BMW zwischen 2000 und 3000 Stück gebaut werden. Produktionsbeginn für die Clubsport-Variante des M4 ist bereits im Juli 2017. Noch im selben Jahr soll der M4 CS zum Einstiegspreis von 116.900 Euro auf den Markt kommen.Dem Sondermodell M4 CS spendiert BMW eine Extraportion Alcantara im Innenraum. Mittelkonsole, Interieurleisten und das Sportlenkrad sind damit bezogen. In die Leichtbausitze sind M4-Logos eingelassen, auf die Kopfstützen wurden die M-Farben gestickt. Für die Türtafeln hat sich BMW etwas Besonderes einfallen lassen: Sie bestehen aus gepressten Naturfasern in Carbon-Optik. Das Material sieht nicht nur gut aus, es spart angeblich auch Gewicht. Für einen noch sportlicheren Touch sorgen Schlaufen zum Schließen der Türen.Die Serienausstattung des BMW M4 CS ist üppig. Ab Werk gibt es das Navi "Professional", Klimaautomatik und schwarze Zierteile ("Shadow Line" genannt) serienmäßig. Neu das Sondermodell kommt mit einem Carbon-Frontsplitter und der Carbon-Spoilerlippe auf dem Heckdeckel. Zudem rollt der CS auf einem neuem Radsatz: Die Felgen im DTM-Style messen 9x19 Zoll an der Vorder- und 10x20 Zoll an der Hinterachse, beide Varianten sind serienmäßig mit Michelin-Semislicks bezogen. Für standesgemäße Verzögerung sorgt eine blau lackierte Bremse mit Vierkolbensätteln vorne und Zweikolbensätteln hinten. Gegen Aufpreis gibt es die bekannte Keramikbremse mit goldenen Bremssätteln. Ebenfalls bekannt ist der Sportauspuff, den der M4 CS vom M4 mit Competition Paket übernimmt. Direkt vom Topmodell M4 GTS sind hingegen die OLED-Rückleuchten entliehen. Exklusiv für das neue Sondermodell gibt es zudem die zwei neuen Lackierungen: San Marino Blau Metallic und Lime Rock Grey Metallic.Beim Motor handelt es sich um den Reihensechszylinder mit drei Litern Hubraum, der serienmäßig 431 PS leistet. Im M3 /M4 mit Competition Paket kommt der Motor mit variabler Nockenwellensteurung auf 450 PS. Der M4 CS bringt es auf 460 PS: Der Zuwachs von zehn PS dürfte in erster Linie prestigeträchtige Gründe haben. Das Sondermodell M4 CS liefert BMW ausschließlich mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe aus, eine manuelle Handschaltung ist nicht im Angebot.• Motor: Reihensechszylinder-Turbo • Hubraum: 2979 ccm • Leistung: 338 kW () • max. Drehmoment: 600 Nm bei 4000 bis 5380 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 3,9 s • Topspeed: 280 km/h • Leergewicht: 1580kg • Preis:Zum Vergleich: Ein 450 PS starkes BMW M4 Coupé mit DKG und Competition-Paket steht ab 88.290 Euro beim Händler.Der BMW M4 ist der Coupé-/Cabrio-Ableger des legendären M3. Die neue Nomenklatur wurde 2014 mit der F82-Generation eingeführt. Die Limousine heißt weiterhin M3, Coupé und Cabrio hören auf den Namen M4. Gebrauchte BMW M4 Coupé gibt es vereinzelt bereits für unter 50.000 Euro, entsprechend hoch sind die Laufleistungen in diesen Fällen. Günstige Gebrauchte mit moderaten Laufleistungen stehen ab etwa 55.000 Euro beim (freien) Händler oder Privatmann. Das Cabrio, intern F 83 genannt, gibt es für knapp 60.000 Euro. Noch mal rund 5000 Euro teurer ist der 450 PS starke M4 mit Competition Paket, geringe Laufleistungen inklusive. Das extrem limitierte Sondermodell M4 GTS gibt es auf dem Gebrauchtwagenmarkt erst ab rund 200.000 Euro.