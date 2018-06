BMW M4 CSL (2019): Erlkönig, Infos, GTS

Mächtige Front: Neu sind die Luftauslässe vor den Türen und die Radhausentlüftung auf den Kotflügeln.



Auf den ersten Blick ein M4 GTS, fallen beim zweiten Hinschauen gleich mehrere Änderungen zum auf 700 Exemplare limitierten Serienmodell auf. Die sonst ausfahrbare Lippe an der Front wird durch einen neuen Frontsplitter inklusive seitlichen Canards ersetzt. Auch die Seitenschweller sind deutlich tiefer und verfügen über Abrisskanten. Am auffälligsten sind allerdings die Luftauslässe in den Kotflügeln und die oben aufgesetzten Radhausentlüftungen. Dieses Feature ist sonst nur von Supersportwagen wie Porsche 911 GT3 RS oder McLaren 675 LT bekannt. Auch der ohnehin schon große Heckflügel des M4 GTS fällt beim Erlkönig noch eine Nummer größer aus. Vor allem die massiven Stege des Prototyps unterscheiden sich deutlich von den filigranen Stützen der Serienversion. Der XXL-Heckdiffusor ist in diesem Stil auch kein Serienteil des M4 GTS. Was Leistungsdaten und Fahrwerte angeht, sind noch keine Informationen bekannt. Zur Erinnerung: Der M4 GTS holt dank Wassereinspritzung 500 PS aus dem Dreiliter-Sechszylinder und beschleunigt in 3,8 Sekunden auf 100 km/h. In der Historie wäre der mögliche M4 CSL erst das dritte Modell, das dieses Kürzel tragen darf. Er würde auf die Legenden E9 CSL und E46 M3 CSL folgen.