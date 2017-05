BMW M5 F90 (2017): Erlkönig — 16.05.2017 Hinterradantrieb auf Knopfdruck Der neue BMW M5 kommt mit über 600 PS, Allradantrieb und einem besonderen Feature. AUTO BILD hat erste Infos und neue Erlkönigfotos!

BMW M5 erstmals mit Allradantrieb



So könnte die Serienversion des neuen BMW M5 aussehen!

Designelemente werden vom M2 übernommen



Die Skizze zeigt: Das Topmodell bekommt riesige Lufteinlässe im M2-Stil.

Autor: Jan Götze

ie AUTO BILD-Erlkönigjäger haben den neuen BMW M5 erwischt. Bei Testrunden auf dem Nürburgring hat die Powerlimo ein wenig Tarnung abgelegt. Zu erkennen ist die typische M-Front mit großen Lufteinlässen. Hinter den schwarzen Felgen könnte sich eine in der Serie optionale Keramikbremse verstecken und am Heck sind vier Auspuffrohre und ein angedeuteter Diffusor obligatorisch. Extra für die schnellen Runden auf der Nordschleife hat BMW einen Recaro-Sitz montiert, der es so nicht in die Serie schaffen wird.Nach Mercedes-AMG konvertiert jetzt also auch BMW M zum Allradantrieb : Der neue M5 kommt erstmalig in der Modellgeschichte mit xDrive. Genau wie der Mercedes-AMG E 63 S bekommt die bayrische Powerlimousine einen Vierradantrieb verpasst. Bei über 600 PS im BMW M5 sorgt der xDrive-Antrieb für mehr Traktion und somit vebesserte Beschleunigungswerte. Aber der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Laut bimmertoday.de soll der neue BMW M5 per Knopfdruck zum Driftauto mutieren. Ähnlich wie der Mercedes-AMG E 63 S, der über einen Driftmode verfügt, soll der M5 zwischen Allrad- und Hinterradantrieb wechseln können. Ein Knopfdruck soll genügen und der bekannte 4,4-Liter-V8-Biturbo treibt nur noch die Hinterräder des neuen 5er Topmodells an. Die Leistung im M5 der Baureihe F90 liegt bei über 600 PS. Gleichzeitig sinkt das Gewicht der Power-Limo um etwa 70 bis 100 Kilogramm. Unter vier Sekunden für den Sprint auf 100 km/h gelten als gesetzt. Mit xDrive sind sogar 3,3 Sekunden denkbar. Der Topspeed dürfte bei über 310 km/h liegen. AUTO BILD rechnet mit der Vorstellung des neuen BMW M5 zwischen Ende 2017 und Anfang 2018.Bereits Mitte Oktober 2016 gab ein kleines Leak Hinweise auf die Serienversion: Auf der Seite Camvanderhorst waren Computerzeichnungen von Front und Heck des M5 aufgetaucht. Angeblich stammten die Zeichnungen direkt von einem anonymen BMW-Mitarbeiter. Die Skizzen bestätigten, dass das Topmodell an der Front drei große Lufteinlässe bekommt. Ähnlich wie bei M3/ M4 und M2 wird auch der M5 oberhalb der Lufteinlässe die aerodynamisch wichtigen "Air Curtain"-Luftkanäle rechts und links verfügen. Das Heck der Powerlimo kommt mit mittigem Diffusor und den Aussparungen für den Doppelauspuff rechts und links. Die Reflektoren sind vertikal in die Heckschürze eingelassen.