Die Mittelarmlehne könnte ein Hinweis auf ein konventionelles Cockpit sein.



Betrachtet man die nun gezeigten Ausschnitte des Kreativprozesses zum neuen BMW Konzept, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um ein SUV handeln wird. Die Skizze zeigt ein eher hochbeiniges Concept Car , das aber trotzdem Anleihen beim i Vision Dynamics aus Frankfurt nimmt. Auch hier zeigt sich eine breite, tief in der "Kühlermaske" sitzende Niere. An der Seite fällt der Hecküberhang auf, der von hinten betrachtet sechseckig werden könnte. Das würde auch zum Dummy passen, in dem das Cockpit auf der CES gezeigt wurde. Die Bilder der Innenraumentwicklung zeigen verschiedene Raumkonzepte für den Vision iNext. Mache skizzieren ein konventionelles Interieur, bei dem darauf spekuliert werden kann, dass es auch noch ein Lenkrad geben wird. Andere hingegen erhalten Lounge-Charakter und scheinen vollautonom unterwegs zu sein.