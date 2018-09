Sie leuchten, sobald die Studie entriegelt ist. Seitlich wird die SUV-Form noch deutlicher. Die Dachlinie ist lang, die Überhänge dafür vergleichsweise kurz. Große Glasflächen sollen den Insassen eine gute Sicht nach außen gewährleisten. Das Konzept steht auf großen 24-Zoll-Felgen, die aerodynamisch optimiert sind. Außenspiegel fehlen dem iNext, dafür garantieren Kameras den Blick nach hinten. Die Türen lassen sich gegenläufig öffnen, eine B-Säule besitzt die Studie nicht. Das Heck zeigt sich breit. Die sehr schmalen Rückleuchten sind L-förmig und passen sich so der Design-Philosophie von BMW an. Auch hier finden sich blau leuchtende Akzente. Technische Daten über die Motorisierung oder die Batterie gibt BMW nicht.

Das Holz der Mittelkonsole dient als Touchfläche zur Infotainment Bedienung.

Den Verzicht auf Knöpfe haben die Innenraumdesigner im iNext zur Meisterschaft gebracht: Es gibt einfach keine. Stattdessen erfolgen Eingaben über Sprache, den mittigen Touchscreen – oder über die touchsensitiven Oberflächen der Sitzbezüge im Fond sowie des zwischen den Vordersitzen angebrachten Tischchens. Dessen Holzoberfläche wird zur Touchfläche – eine herkömmliche Bedieneinheit ist nicht mehr notwendig. "Shytech" nennt BMW diese neue Art der versteckten Technik. Dass nicht speziell abgesetzte Oberflächen zur Bedienung verwendet werden, soll die Verbindung zwischen Mensch und Maschine besonders intuitiv werden lassen. Für die Passagiere im Fond gibt es einen Projektor, der digitale Inhalte in Bücher projizieren kann – im Prinzip Augmented Reality im aufgeschlagenen Buch. Gerade hier wird deutlich, was BMW mit dem iNext zeigen möchte: den Bogen zu schlagen zwischen Digital und Analog, um die Nutzung der Technik so einfach und zugänglich wie möglich zu gestalten. Sicher ist nicht alles in die Serie übertragbar, wirkt aber bereits wesentlich anwenderorientierter als beispielsweise die Hologramm-Bedienung der i Inside-Studie von 2017, die eher einer technischen Machbarkeitsstudie glich.