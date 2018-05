Das "GroundPad" hält dem Fahrzeuggewicht stand und kann problemlos überfahren werden.

Ab sofort bietet BMW eine induktive Ladelösung für den 530e an. Das Aufladen des Plug-in-Hybridmodells soll damit komfortabler werden, da kein Kabel mehr benötigt wird. Mithilfe einer Platte auf dem Boden (GroundPad) und einer im Fahrzeugunterboden angebrachten Schnittstelle (CarPad) lässt sich die Oberklasse-Limousine drahtlos aufladen. "Elektromagnetische Induktion" lautet der Fachbegriff: Die Grundplatte am Boden stellt ein starkes elektromagnatisches Feld her. Damit lässt sich Strom in die fahrzeugseitige Platte induzieren. Der Strom fließt über Leitungen in den Akku im Heck des BMW. Laut Herstellerangaben soll das System mit einer Leistung von 3,2 kW laden. Nach rund dreieinhalb Stunden ist der Akku voll, verspricht BMW. Zum Vergleich: Mit einer BMW i Wallbox dauert der Ladevorgang nur knapp eine halbe Stunde kürzer. Die Grundplatte soll wasserdicht sein und somit auch draußen genutzt werden können, eine Garage ist für die Verwendung des induktiven Ladens also nicht nötig. Außerdem soll sie stabil genug sein, um vom Fahrzeug überfahren zu werden. Da starke Magnetfelder nicht komplett ungefährlich sind, überwacht das System ständig, ob sich Fremdkörper im Bereich der Abstrahlung befinden. Bei Bedarf schaltet es sich selbstständig ab.