Teuer: Den X2 xDrive 20d gibt es ab 43.800 Euro, für sinnvolle Extras muss zusätzlich bezahlt werden.

Und das darf man erst recht nicht im Fond erwarten. Die Kniefreiheit reicht hier gerade noch für Großgewachsene. Die sind aber wenig begeistert vom beengten Einstieg. Und viel Luft über dem Scheitel darf man in einem als Coupé gedachten Auto freilich auch nicht erwarten. Da macht auch ein SUV-Coupé wie der X2 keine Ausnahme. Man sollte sich also vor dem Kauf grundsätzlich darüber im Klaren sein, dass man sich mit einem Coupé immer Nachteile einhandelt. Objektiv gesehen ist ein Coupé stets der schlechtere Kauf, weil man weniger Gegenwert erhält und dafür obendrein einen höheren Preis bezahlen muss. Der liegt 1600 Euro über dem des Technikspenders X1. Das klingt noch nicht einmal sonderlich überzogen, doch bietet der BMW-Konzern mit dem ebenfalls auf gleicher Technikbasis stehenden Mini Countryman eine wesentlich preisgünstigere Alternative an: Der in den Niederlanden gebaute Brite ist in der gleichen Ausführung mit 190-PS-Turbodiesel und Automatikgetriebe bereits für 37.500 Euro zu haben, der in Deutschland produzierte BMW X2 20d dagegen kostet 43.800 Euro, also 15 Prozent mehr.Wer den Preis des X2 drücken will, könnte auf die Idee kommen, den 18d mit dem gleichen 2,0-Liter-Turbodiesel zu nehmen, der 150 statt der 190 PS des 20d leistet. Das würde den Preis bei gleicher Ausstattung um 2200 Euro reduzieren. Das Sparen fällt angesichts der X2-Preisliste indes schwer. Denn trotz des hohen Grundpreises muss man für viele nützliche oder verlockende Dinge extra zahlen: für die automatische Klimaregelung etwa, für den Tempomat, für ein Notrad, für leuchtstarke LED-Scheinwerfer statt des simplen Halogenlichts oder für Parkpiepser in den Stoßfängern.