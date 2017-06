BMW X3 (2018): Vorschau, Technik, Preis, Bilder — 26.06.2017 Neuer X3 geleakt! Der neue BMW X3 steht auf der Plattform des 5er. Das macht ihn leichter und bringt mehr Platz in den Innenraum. Erste Infos und geleakte Bilder!

Video: BMW X3 (2018) Neuer X3 ab 2018 Zur Videoseite

Gleiche Proportionen



Die Nieren des neuen X3 sind riesig. Entfallen sind die runden Nebelscheinwerfer unter den Hauptstrahlern.

Motoren und Preise



Die geleakten Bilder zeigen den X3 als M40i.

Aero-Modell mit windschnittigerem Design

Auch vom Innenraum ist ein Foto aufgetaucht. In Zukunft orientiert sich der X3 am 5er – mit freistehendem Monitor.

Updatefähige Systeme und Air-Touch-Monitor



Video: BMW X3 (2018) Neuer X3 ab 2018 Zur Videoseite

Autor: Georg Kacher

Frühstart für den BMW X3 : Eigentlich stellt BMW sein neues SUV erst heute Nachmittag in Spartanburg (USA) vor. Um 15.30 Uhr wird das Tuch vom neuen SUV gezogen. Aber so ganz ist die Strategie nicht ganz aufgegangen: Denn vorab sind im Netz bereits Pressebilder vom X3 aufgetaucht – auf einer BMW-Website. Die größten Änderungen gibt's an der Front, die nicht mehr die charakteristischen, runden Nebelscheinwerfer in der Schürze hat. Im Innenraum hat BMW ordentlich nachgezogen und dem X3 eine 5er-Kur verpasst. Inklusive freistehendem Monitor. Alle Infos und die Premiere des X3 zeigt AUTO BILD heute Nachmittag!Auf den neuesten Erlkönigbildern zeigte sich das Mittelklasse-SUV bereits weniger stark getarnt. Details wie Motorhaube oder Fensterrahmen lassen sich ohne Folierung erkennen. Nach neuesten Informationen wird der neue X3 auf der Plattform CLAR stehen ("Cluster Architecture"), die zuvor schon vom neuen BMW 5er genutzt wird. Diese Strategie soll 100 Kilogramm weniger Gewicht und mehr Innenraumlänge bringen. Eine neu konstruierte Sitzanlage sorgt außerdem für höhere Variabilität und besseren Komfort.Der neue BMW X3 sollte nach bisherigen Informationen Anfang 2018 in den Handel kommen. Die Proportionen werden dabei fast gleich bleiben, neu sind in die Breite gezogene und überwölbte Heckleuchten, die dreidimensionale Niere und schnittigere Scheinwerfer . Anders als der X5 könnte der kleine Bruder X3 der einteiligen Heckklappe treu bleiben. Die Scheibe wird sich trotzdem separat öffnen lassen, gegen Aufpreis geschieht das vorausichtlich wie bisher elektrisch, auch nach einer Fußbewegung unter dem Stoßfänger. Sehr wahrscheinlich bleibt es zwar bei nur zwei Sitzreihen, dafür könnten die Fondsitze gegen Aufpreis in Höhe, Länge und Lehnenneigung verstellt werden. Das auf Wunsch eingebaute Panoramadach soll eine deutlich größere Öffnung besitzen sowie eine doppelte Entlüftungsstellung (vorn/hinten) und einen zweiten Windabweiser als Schutzmaßnahme gegen Staudruck.Schon im Januar 2018 könnte BMW den X3 auch als Elektro-SUV bringen. Der anfangs China vorbehaltene X3 eDrive ist eine Ableitung von der Großserie, wie sie auch Mercedes mit dem EQ-C praktiziert. Die vorläufigen Eckdaten: nur ein Motor, 306 PS, 70-kWh-Batterie, 400 Kilometer Reichweite, Preis ca. 57.000 Euro. Die konventionellen Antriebe werden aus BMWs neuester Motorengeneration stammen. Fraglich ist aber, wie weit die Münchner den Hubraum verkleinern. So wird über Zwei- und Dreilitermaschinen spekuliert. Auch eine Dreizylinder-Version für den Einstiegs-Plug-in wäre denkbar. Für die PS-verwöhnte Kundschaft könnten zudem neue M-Ausführungen ins Programm genommen werden. Der X3 M40i bekäme demnach den 360 PS starken Sechszylinder aus dem X4 ; X3M und der baugleiche X4M übernehmen einen drehmomentoptimierten Ableger des 431 PS starken M4-Aggregats. Gegen den GLC 43 AMG und den künftigen Jaguar F-Pace R, die beide mit 510 PS antreten, hätten die Bayerischen Motorenwerke allerdings schlechte Karten. Da hilft auch der vorgesehene Elektrobaustein nicht weiter, denn er reicht nur zum Boosten und zum emissionsfreien Einparken , nicht aber zum nachhaltigen Aufbessern der Systemleistung. Die konventionell angetriebenen X3 könnten bei rund 40.000 Euro starten.In Verbindung mit den Sechszylindermotoren sind 19-Zöller und größere Bremsen in der Serie denkbar, zusätzlich zur xLine könnte wieder ein M-Sportpaket angeboten werden. Neu könnte der X3 Aero mit windschnittigeren Stoßfängern, glattflächigen Rädern, klar definierten Abrisskanten und variabler Luftführung (Aeroblade) sein. Darüber hinaus reduziert eventuell die optionale Luftfederung per Fahrwerksabsenkung den Luftwiderstand. Die optischen Änderungen am X3 Electric müssen noch von BMW beschlossen werden. Die Controller wünschen sich aber nur neue Anbauteile, geschlossene Nieren und hellblaue Farbeffekte, die Verkäufer hätten lieber eine eigenständige Coupé-Karosserie – damit der Elektro-X3 optisch hervorsticht.Hinter dem "Maxi"-Funktionslenkrad präsentiert sich Typ G01 als neues Auto mit höherwertigen Oberflächen, mehr Platz und einem stattlichen Cockpit mit vielen Zusatzfeatures. Weil die nächste Infotainment-Generation erst 2018 mit dem 3er-Nachfolger einsatzbereit sein wird, bietet der erfolgreichste Crossover seiner Klasse die Technik aus neuem 5er und 7er: mit animierten Rundinstrumenten, dem iDrive-Controller mit integriertem Scratch-/Touchpad und einem deutlich größeren Farbmonitor. Der Inhalt des Head-up-Displays wird in Richtung Augmented Reality erweitert werden, wobei man Navi-Empfehlungen buchstäblich von der Straße ablesen kann. Außerdem ist die Bordelektronik voraussichtlich update- und upgradefähig. Sonderfunktionen wie teilautonomes Fahren, vollautomatisches Einparken oder ein gewisses Plus an Leistung und Drehmoment könnten auch nachträglich dazugekauft werden. Ein interessantes Detail könnte der Air-Touch-Monitor werden, der in Kombination aus Annäherungssensor und Luftkissen hässliche Fingerabdrücke auf dem Bildschirm zuverlässig verhindern soll. Im nächsten Schritt wird dann jenes flexible und dynamische Display eingeführt, das BMW schon in der Studie i8 Roadster vorgestellt hat.