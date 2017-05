BMW X3: Gebrauchtwagen-Test — 05.05.2017 Der kommt besser durch Nicht jedes gebrauchte SUV ist so haltbar, wie es aussieht. Dem zweiten BMW X3 kann das Alter jedoch wenig anhaben: Seine Schwächen sind überschaubar. Richtig billig ist der Erfolgstyp aber nicht.

Seltenheit: Unser Test- X3 hat kein einziges Extra an Bord



Auf der Straße benimmt sich der X3 wie ein sportlicher Pkw. Im Gelände allerdings auch.

Technische Daten: BMW X3 Motor Vierzylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1995 cm³ Leistung 135 kW (184 PS) bei 4000/min Drehmoment 380 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 210 km/h 0–100 km/h 8,5 s Tank/Kraftstoff 67 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Allrad Länge/Breite/Höhe 4648/1881/1661 mm Kofferraumvolumen 550-1600 l Leergewicht/Zuladung 1790/500 kg

Beim TÜV benimmt sich der X3 unauffällig



Bei den Spurstangen­köpfe vermerkt der TÜV achtmal so häufig Verschleiß wie beim Durchschnitt der Klasse.

Autor: Malte Büttner Fazit BMW hat beim zweiten X3 aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und die Mängel des Vorgängers vorbildlich ausgebügelt. Gebrauchtwagenkäufer dürfen nicht auf Schnäppchen hoffen, bekommen aber einen ausgereiften SUV mit standfester Technik und geringem Wertverlust.

er erste X3 verlangte Nehmerqualitäten. BMWs Kompakt-SUV galt seit seinem Debüt 2003 als Folterkammer auf Rädern. Um markentypische Erwartungen an Handling und Dynamik auch mit dem höheren Schwerpunkt zu erreichen, wurde er hart abgestimmt. Viel zu hart. Mit Einführung der zweiten Generation (F25) zeigten sich die Bayern geläutert und verordneten dem Fahrwerk mehr Kompromissbereitschaft. Und statt der billigen Kunststoffe im Innenraum gab's Material mit feinerer Haptik. So räubert dernicht nur bei der Konkurrenz von Audi und Mercedes , sondern auch im eigenen Lager. Frühere X5-Kunden, die's dezenter wollten, griffen gern zum kleineren Modell. Deshalb sind vielemit üppiger Ausstattung im Angebot.Kassenmodelle wie unser Fotoauto sind dagegen selten – und dafür günstig. Der Testwagen, ein sechs Jahre alter xDrive20d im seltenen Vermilionrot-Metallic, steht beim Autohaus Witt in Hollenstedt und soll freundliche 15.698 Euro kosten. Das liegt nicht etwa am Pflegezustand, sondern an der Abwesenheit von Optionen: Außer der Sonderlackierung und einer nachträglich montierten Anhängerkupplung hat sich nicht ein einziges Extra in diesenverirrt. Zwar reicht der 184 PS starke Zweiliter-Diesel völlig aus und ist daher auch mit großem Abstand das meistverbreitete Aggregat. Aber fast immer mit Automatik: Der Achtstufenautomat ist heute noch eines der besten Getriebe am Markt. Das manuelle Sechsganggetriebe schaltet sich zwar präzise, aber kaum einer sucht in dieser Klasse danach. Auch Navi , Sitzheizung, Tempomat und Xenon sind beimeigentlich Pflicht. Wer darauf pfeift und sein Premium-SUV lange fahren will, kann ordentlich sparen.Ganz und gar bodenständig benimmt sich derbeim TÜV und in der Werkstatt Diesel mit Steuerkettendefekten gehören ebenso der Vergangenheit an wie brechende Hinterachsfedern. Einzig die Spurstangenköpfe an der Vorderachse mögen forcierte Fahrweise nicht, sie verschleißen laut TÜV-Statistik achtmal häufiger als beim Durchschnitt in dieser Klasse. Und wer den Diesel nur auf Kurzstrecken quält, muss mit verstopften Partikelfiltern und Ölverdünnung rechnen. Hier und da streikt mal ein Turbo. Ruckelt es beim Rangieren, kann die Allradkupplung verschlissen sein. Das war's aber auch schon. Gut so, das Budget wird von den hohen Kosten bei Kauf und Versicherung genug belastet. Da verlangt auch die zweite-Generation Nehmerqualitäten. Und tröstet sparsame Besitzer mit hoher Wertstabilität – sofern die Ausstattung stimmt.