"Du bist schön, aber dafür kannst du nichts – weder lesen noch schreiben noch was anderes." Krasse Kritik am Schönheitswahn von Rapper Alligatoah. Diesem Wahn setzt BMW einfach den neuen X4 entgegen. Das Fließheck zum X3 sieht nämlich seltsam unbeholfen aus, kann dafür aber eine ganze Menge. So sagen wir: lieber nicht zu viel gucken, sondern einsteigen, losfahren.

Also rein. Und gleich wieder raus. Aufs Typenschild gucken. Doch, ist ein X4 – der aus Pilotensicht aber fast 1:1 ein X3 ist. Mit einem ebenso feinen wie funktionalen Cockpit , komfortablen und körpergerechten Sitzen sowie narrensicherem iDrive-Bedienkonzept. Doch dann wollen wir ausparken und stellen beim Schulterblick fest: Ab der B-Säule ist hier alles anders als beim X3. Vor allem das mit der Rücksicht. Durch das deutlich stärker eingezogene Heck und die massive C-Säule entzieht sich im X4 schon mal eine Vorschulklasse unserem Blick. Noch deutlicher als den nach hinten Guckenden offenbart sich die besondere Form des X4 allerdings den hinten Sitzenden. Schon der Einstieg fällt schwerer, weil das weiter heruntergezogene Dach Kopfnüsse verteilt und wir mühselig über das fette Radhaus rutschen müssen – schließlich sollen die Klamotten sauber bleiben. Anschließend hocken wir auf einer kargen Bank (okay, das ist im X3 nicht besser) und müssen ab 1,90 Meter auch noch den Kopf einziehen.

Das ist zwar logisch, weil der X4 gegenüber dem X3 immerhin 55 Millimeter flacher ist und innen 50 Millimeter weniger Kopffreiheit bietet, nervt deswegen aber nicht weniger. Gleiches gilt für den Kofferraum, der bei umgelegten Rücksitzen zwei Reisetaschen weniger schluckt als im klassischen SUV-Kollegen X3. Trost für alle, die den X4 trotzdem lieben: Weil minimal länger, gibt es im Fond tatsächlich 15 Millimeter mehr Beinraum. Und die große Klappe des Schräghecks öffnet auf 1,90 Meter – immerhin sechs Zentimeter höher als die Tür des X3. Genug der Vorbereitung, wir starten. Und da lässt unser X4 xDrive30i vom ersten Meter an keine Zweifel: Ich bin ein BMW. Leichtfüßig kommt der 1,8-Tonner aus den Startblöcken und in 6,6 Sekunden auf Tempo 100. Er dreht mit Inbrunst bis 6500 Touren und schafft nach ein bisschen Anlauf 240 km/h Spitze. Sollte reichen. Besonders, wenn Sie nicht Tank-Titan werden wollen.

Beeindruckend: Trotz 1,8 Tonnen Gewicht sind auch schnell gefahrene Kurven kein Problem für den X4.

Fahrzeugdaten BMW Modell X4 xDrive30i Motor Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Hubraum 1998 cm³ kW (PS) bei 1/min 185 (252)/5200 Nm bei 1/min 350/1450 Vmax 240 km/h Getriebe Achtstufenautomatik Antrieb Allradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 245/45–275/40 R 20 Y Reifentyp Yokohama Advan Sport V105 Radgröße 8–9,5 x 20" Abgas CO2 168 g/km Verbrauch* 8,5/6,7/7,3 l Testverbrauch Sportverbrauch** 14,5 l/100 km Testrunde*** 10,3 l/100 km Sparverbrauch**** 7,6 l/100 km Tankinhalt 65 l/Super Ottopartikelfilter S Kältemittel R1234yf Vorbeifahrgeräusch 68 dB(A) Anhängelast gebr./ungebr. 2400/750 kg Kofferraumvolumen 525–1430 l Länge/Breite/Höhe 4752/1918–2138/1621 mm Grundpreis 56.300 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte BMW Beschleunigung 0–50 km/h 2,4 s 0–100 km/h 6,6 s 0–130 km/h 10,9 s 0–160 km/h 17,0 s 0–200 km/h 32,0 s Zwischenspurt 60–100 km/h 3,5 s 80–120 km/h 4,6 s Leergewicht/Zuladung 1851/549 kg Gewichtsverteilung v./h. 49/51 % Wendekreis links/rechts 12,0/12,0 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,7 m aus 100 km/h warm 34,4 m Innengeräusch bei 50 km/h 56 dB(A) bei 100 km/h 62 dB(A) bei 130 km/ 67 dB (A) bei 160 km/h 71 dB(A) Testverbrauch – CO2 10,3 l S – 245 g/km Reichweite 630 km

Astrein auch der Umgang mit Kurven und Ideallinie. In der Ausstattung M Sport X (ab 61.100 Euro) atmet von den Sitzen bis zur Bremse alles M-Sportgeist. Am dicken, griffigen Lenkradkranz zirkeln wir den X4-Brummer wie einen Countryman ums Eck, die fetten 20-Zoll-Räder (1100 Euro, hinten 275/40) verlieren fast nie die Haftung; die Achtstufenautomatik scheint mit dem Gasfuß direkt vernetzt. So macht Kurvenräubern Laune, obwohl auch der X4 die Physik nicht überlisten kann. Er wankt und schiebt am Ende doch stärker als ein 330i Touring. Und er federt trotz gutem Grundkomfort etwas derber, lässt Frostschäden deutlicher durchdringen. Richtig schmerzhaft wird es allerdings an der Kasse. Ab 56.300 Euro steht der X4 xDrive30i in der Preisliste – macht 3700 Euro mehr als beim deutlich praktischeren X3. Wenigstens sieht der auch nicht richtig scharf aus.