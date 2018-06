Design: Neuer X5 wird breiter und länger

Wie beim X4 sind die Rückleuchten des neuen X5 schmaler gestaltet. Die Heckklappe ist weiterhin zweiteilig. Autosalon Paris 2018: Neuheiten, Datum, Pressetage, Ticketpreis zur Galerie 2019 wird der BMW X5 20 Jahre alt! 1999 kam in den USA das erste X-Modell der Münchner auf den Markt. Es folgten weitere Geländemodelle wie X1, X3, X4, X6 und zuletzt der X2. Kurz vor dem 20. Jubiläum rollt nun der komplett neue X5 im November 2018 zu den Händlern: Die vierte Generation (interne Bezeichnung G05) ist mit 4,92 Metern 3,6 Zentimeter länger und mit gut zwei Metern 6,6 Zentimeter breiter als der Vorgänger. "Viel hilft viel", das scheint auch der Designleitspruch gewesen zu sein – denn anders ist die riesige Doppelniere an der Front nicht zu erklären. Abgesehen davon wurde die Optik des großen SUVs nur vorsichtig überarbeitet. Die serienmäßigen LED-Rückleuchten sind im Vergleich zum intern F15 genannten Vorgänger deutlich schmaler geworden und erinnern nun an den BMW X4.Deutlich mehr hat sich im Kapitel Assistenzsysteme und Connectivity getan. So ist der X5 der erste BMW mit dem neuen, volldigitalen "Live Cockpit Professional", und auch die Fahrassistenzsysteme haben die Münchner ordentlich aufgestockt. Zum Marktstart im November 2018 tritt der weiterhin in den USA gebaute X5 mit drei Motorisierungen an. Einstiegsmotor ist der X5 xDrive30d mit jetzt 265 PS (bisher 258 PS), darauf folgen der einzige Benziner X5 xDrive40i mit 340 PS und das vorläufige Topmodell X5 M50d mit glatten 400 PS. Nicht in Europa angeboten wird der X5 xDrive50i mit V8-Benziner und 462 PS. Wer also richtig Power haben möchte, der muss auf den nächsten X5 M mit voraussichtlich über 600 PS warten. In der Zwischenzeit tritt der normale X5 gegen den Volvo XC90, den etwas größeren Audi Q7 und den kommenden Mercedes GLE an. Preislich dürfte der neue BMW X5 unter 70.000 Euro starten, aktuell steht der 258 PS starke X5 xDrive30d mit 66.700 Euro in der Preisliste. Seinen ersten Auftritt vor Publikum hat der X5 auf dem Autosalon Paris

Innenraum: BMW verspricht feinere Materialien

Das maximale Kofferraumvolumen liegt bei 1860 Litern. Ab Dezember 2018 bietet BMW optional eine dritte Sitzreihe an. Für den Innenraum verpricht BMW eine feinere Materialauswahl. Was das bedeutet, wird die erste Sitzprobe zeigen. Ansonsten passt sich der neue X5 an die aktuelle Innenraumarchitektur aus dem Hause BMW an. Serienmäßig verbauen die Münchner die neueste, digitale Instrumenten-Generation, deren 12,3-Zoll-Display ohne die bekannten Schablonen auf Tacho und Drehzahlmesser auskommt. Auf den Pressebildern wirkt das X5-Innere leicht auf den Fahrer ausgerichtet, der mittige 12,3-Zoll-Monitor geht mit seinem Rahmen ins Kombi-Instrument über. Das Kofferraumvolumen ist mit 645 Litern angegeben. Wer die Rücksitzbank (40:20:40) umlegt, kann im neuen X5 1860 Liter transportieren. Der Kofferraum lässt sich aber auch als Passagierabteil nutzen: Ab Dezember 2018 bietet BMW für den X5 eine dritte Sitzreihe an, die das große BMW-SUV zum Siebensitzer macht.

Ausstattung: Luftfahrwerk, Laserlicht, beheizbare Armlehnen

Mächtiger Auftritt: Die Nieren des X5 sind riesig – dahinter verstecken sich die Luftklappen der aktiven Aerodynamik. Die Ausstattungsoptionen für den neuen X5 sind umfassend. Grundsätzlich haben Kunden die Wahl zwischen den Varianten "xLine" und "M Sport" – die das optische Erscheinungsbild des X5 entweder elegant-rustikal (xLine) oder sportlicher (M Sport) werden lassen. In der Buchhalterausführung rollt der X5 auf 18 Zoll-Felgen, bis zu 22 Zoll große Räder sind gegen Aufpreis bei BMW bestellbar. Standardmäßig leuchtet das SUV mit LED-Scheinwerfern die Straße aus, optional gibt es Laserlicht. Eine zweigeteilte Heckklappe hat BMW auch für die neue X5-Generation in petto. In der Preisliste können aufpreispflichtige Häkchen beim Panoramadach gesetzt werden, das Merino-Leder gibt's in vier Farbtönen (Serie: Varnasca-Leder), das Fond-Entertainment-Paket kommt auf Wunsch mit zwei je 10,2 Zoll großen Touchdisplays. Außerdem gibt es eine Vierzonen-Klimaautomatik, beheizbare Armlehnen und Zierteile aus geschliffenem Glas für Gangwahlhebel, Controller, Start/Stopp-Knopf und Audiobedienknopf. Ein neues Head-up-Display mit 3D-Darstellung, eine Innenraumbeduftung (acht Düfte) sowie Getränkehalter mit Warmhalte- und Kühlfunktion runden das luxuriöse Innenraumprogramm des X5 ab.

Gegen Aufpreis gibt es für X5 mit dem Baucode G05 ein Offroad-Paket. Wirklich oft wird das BMW-SUV wohl dennoch nicht im Gelände zu sehen sein. Wer seinen X5 im Gelände einsetzen möchte, der kann das Offroadpaket ordern. Dann stehen vier Fahrmodi (Sand, Fels, Schotter, Schnee) zur Verfügung – je nach Programm werden Fahrzeughöhe, Allrad, Pedalkennlinien, Getriebe und die Fahrassistenten entsprechend eingestellt. Über das Luftfahrwerk kann die Fahrzeughöhe um bis zu 80 Millimeter variiert werden – übrigens auch per Display Key, also mit dem Fahrzeugschlüssel. Die dynamische "Dämpfer Control" hat der X5 serienmäßig an Bord, und es gibt eine Wankstabilisierung. Bei den Fahrassistenten ist der X5 natürlich up to date: Ab Dezember 2018 soll er mit dem Stauassistenten automatisiert fahren können, ansonsten sollen Spurhalteassistent , Lenkassistent, Spurführungsassistent, eine Ausweichhilfe, die aktive Geschwindigkeitsregelung, das Dreigestirn aus Querverkehrs-, Vorfahrts- und Falschfahrwarner und ein Nothalteassistent für Sicherheit sorgen. Letzterer bremst im Bedarfsfall bis zum Stillstand ab und fährt an den Fahrbahnrand. Praktisch für Parkmuffel: Mit dem Parking Assitant Plus kann der X5 automatisiert einparken

Connectivity: X5 mit digitalem Kombi-Instrument

Ganz auf (Design-)Linie: Highlight ist das neue digitale Cockpit. Im X5 ist es serienmäßig verbaut. Als erster BMW bekommt der X5 das neue BMW Operating System 7.0. Das bedeutet, dass das Kombi-Instrument ohne die bekannten Schablonen für Tacho und Drehzahlmesser auskommt. Die Darstellung der Instrumente ist in Zukunft rein digital und lässt sich laut BMW individualisieren. Sowohl die digitalen Instrumente als auch der Zentralmonitor haben eine Bildschirmdiagonale von 12,3 Zoll. Spracherkennung und Gestensteuerung gehören wie in 7er, 5er und X3 zum Connectivity-Repertoire. Ebenfalls aus anderen BMW-Baureihen bekannt: Der sogenannte Digital Key auf dem Smartphone öffnet und startet den X5 wie ein klassischer Funkschlüssel. Zudem ist das SUV via Car-to-car-Kommunikation mit anderen Fahrzeugen vernetzt und kann so frühzeitig vor Gefahren gewarnt werden.

Motoren: Reihensechser für den X5