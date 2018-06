BMW X5 (E70): Gebrauchtwagen-Test

220 mm Bodenfreiheit, ein wirksamer Allradantrieb

und ein abschaltbares ESP bringen den BMW X5 E70

auf losem Untergrund erstaunlich weit voran.

Doppelt so oft wie andere Autos fällt der BMW X5 der zweiten Generation bei der anstehenden Hauptuntersuchung durch Ölverlust auf, das zeigt auch der aktuelle TÜV-Report . Bei unserer Leserbefragung zu diesem Fahrzeugtyp ergibt sich ein ähnliches Bild: Acht Prozent der E70-Fahrer bemängeln Ölverluste. Die Beseitigung solcher Ölverluste an Motor und Antriebsaggregaten ist zeitaufwendig und damit teuer. Und es ist auch nicht damit entschuldbar, dass es sich beim BMW X5 trotz deut­schen Markennamens nicht um ein Made-in-Germany-Produkt handelt, sondern eigentlich um einen Amerikaner. BMW lässt den X5 bereits seit der ersten Ge­neration im BMW-Werk im US-Bundesstaat South Carolina fer­tigen. Also seit 1998; die Nummer 2 seit 2006.