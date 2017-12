BMW X7 G07 (2018): Erlkönig, Preis, Bilder — 20.12.2017 BMW 7er als Luxus-SUV BMW baut ein neues Luxus-SUV: Das SUV-Pendant zum 7er heißt X7 und kommt Ende 2018 auf den Markt. AUTO BILD hat alle Infos!



Vorstellung: Produktion des X7 ist angelaufen



Die ersten Vorserienmodelle des BMW X7 laufen zusammen mit X5 und X6 im amerikanischen Spartanburg vom Band.

Innenraum: Leder, Holz und Rücksitz-Entertainment



Der Innenraum soll besonders luftig sein, dafür sorgen das extragroße Panoramadach und die schmalen A-Säulen.

Ausstattung: Drei Sitzreihen auch für die Serienversion



Connectivity: BMW X7 voll vernetzt



Für die Mitfahrer in Reihe zwei hat das X7 iPerformance Concept zwei Touchscreens an Bord.

Autor: Jan Götze

Bei BMW stehen alle Zeichen auf Luxus! Mit dem aktuellen 7er haben die Bayern schon gut vorgelegt, 8er Coupé und Cabrio rollen ab 2018 an den Start – Ende 2018 soll mit dem neuen X7 das nächste Highlight folgen. Die Studie Concept X7 iPerformance war auf der IAA 2017 bereits ein Ausblick auf die Serienversion. Jetzt hat im amerikanischen Werk Spartanburg die Produktion der ersten Vorserienmodelle des X7 begonnen. Die ersten Exemplare laufen gemeinsam mit X5 und X6 vom Band, bevor die Serienversion des Luxus-SUVs ab Ende 2018 beim Händler steht.BMW spricht beim X7 von einem SAV (Sports Activity Vehicle). Ganz egal, ob SUV oder SAV: Fest steht, dass der X7 ein ordentlicher Koloss ist. Mit rund 5,20 Metern Länge ist der intern genannte G07 rund 30 Zentimeter länger als ein X5 und perfekt auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Beim Design dürfte sich der fertige X7 stark am Design des Concept X7 iPerformance orientieren. Die Frontpartie der Studie wird von überdimensionalen Nieren dominiert, die offenbar auch die Vorserienmodelle übernehmen. Links und rechts docken die schmalen Scheinwerfer mit blauer X-Signatur und Laserlicht an die Nieren an. Die großen Lufteinlässe sind vertikal angeordnet, der Unterfahrschutz ist nur angedeutet. Das X7-Showcar hat sechs vollwertige Einzelsitze und ist als Plug-in-Hybrid geplant. BMW spricht von einer Kombination aus Turbobenziner und Elektroantrieb. Daher kommt auch der Namenszusatz "iPerformance".Leistungsdaten und Fahrwerte zum X7 nennt BMW noch nicht. AUTO BILD vermutet, dass neben den bekannten Sechs- und Achtzylindern im X7 auch das angepasste Hybridsystem aus dem X5 xDrive40e zum Repertoire gehören wird. Ob es einen V12 geben wird, steht noch in den Sternen. Für die gutbetuchte Kundschaft wäre der prestigeträchtige Zwölfender aber sicher ein Kaufargument. Ende 2018 bringt BMW nicht nur den 8er auf den Markt, sondern auch die Serienversion des X7, der die Luxusklasse neben 7er und i8 vervollständigt. Die Hauptkonkurrenten heißen Audi Q7 und Mercedes GLS. Einen Preis nennt BMW noch nicht – AUTO BILD geht davon aus, dass das größte "X" von BMW bei rund 130.000 Euro starten wird.Zum Innenraum des X7 gibt es bisher kaum Infos. Als sicher gilt, dass das große SUV mit drei Sitzreihen kommt. Ansonsten gibt der Innenraum des X7 Concept einen ersten Ausblick auf die Serienversion, die BMW besonders luxuriös gestalten will. Für edles Flair sollen verschiedenfarbige Lederarten, offenporige Hölzer und ein luftiges Raumgefühl sorgen. Die Studie verteilt sechs Sitzplätze auf drei Sitzreihen. Die Einzelsitze sind besonders filigran gebaut und über einen schlanken Fuß direkt mit dem Fahrzeugboden verbunden. Schmale A- und B-Säulen und ein extragroßes Panoramadach sorgen für einen hellen Innenraum. Das Dach ist hinter der zweiten Sitzreihe in Y-Form mit der Karosserie verbunden und verfügt über Laserlichtstreifen. In puncto Vernetzung verspricht BMW, dass das X7 iPerformance Concept auf dem aktuellsten Stand ist. Auf den Rückseiten der belederten Vordersitze installiert BMW Touchscreens für die Passagiere in Reihe zwei.Genau wie die Studie wird auch der X7 mit einer üppigen Ausstattung an den Start gehen. Neben edlen Materialien wie verschiedenen Lederarten und offenporigem Holz kommt extra viel Chrom zum Einsatz. Die 23-Zoll-Felgen der Studie schaffen es wahrscheinlich nicht in Serie, das Panoramadach (in abgewandelter Form) und das Fond-Entertainment voraussichtlich schon. Die drei Sitzreihen der Studie sind für die Serienversion fest eingeplant, dann voraussichtlich mit sieben Sitzen. Auch das Laserlicht wird BMW für seinen größten Offroader anbieten. Ganz neu ist die Außenfarbe "Manhattan Metallic".Das Cockpit des X7 iPerformance Concept übernimmt die zwei jeweils 12,3 Zoll großen Digitaldisplays des BMW 8er Concept . Die Armaturen sind volldigital und frei konfigurierbar, der Touchscreen ist leicht angeschrägt und fahrerorientiert. Per BMW Connected stehen personalisierte Inhalte auch im Auto zur Verfügung. Die Passagiere in Reihe zwei bekommen im X7 Concept jeweils einen Touchscreen, über den Inhalte mittels Touchgeste an die vorderen Passagiere gesendet werden können. Per LED-Beleuchtung im Innenraum wird diese Touchgeste auch symbolisch nachgezeichnet.