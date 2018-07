BMW Z4: Gebrauchtwagen-Test

o richtig nett fielen die Kritiken für den Z4 , der 2003 bei uns die Nachfolge des Z3 antrat, seinerzeit nicht aus. "Wie ein Nasenbär, der vom Baum gefallen ist" gehörte da noch zu den freundlicheren Urteilen. Die intern E85 genannte Baureihe, die im US Werk in South Carolina montiert wurde, geriet größer, schwerer und teurer als ihr Vorgänger. Vor allem aber wurde er ein echter Bangle. Wobei die Handschrift des ehemaligen BMW-Chefdesigners unter Fans nicht als Gütesiegel gilt ...

Gepflegte Z4 mit Sechszylinder starten bei rund 8000 Euro. Unser Z4 2.5i kostet 8900 Euro.

Technische Daten: BMW Z4 Motor Sechszylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2497 cm³ Leistung 141 kW (192 PS) bei 6000/min Drehmoment 245 Nm bei 3500/min Höchstgeschwindigkeit 235 km/h 0–100 km/h 7,0 s Tank/Kraftstoff 55 l/Super Getriebe/Antrieb 5-Gang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4091/1781/1229 mm Kofferraumvolumen 240-260 l Leergewicht/Zuladung 1335/310 kg

15 Jahre später haben sich die Augen an ganz andere Design-Exzesse gewöhnt, und der Z4 wirkt im Vergleich wie ein Überbringer der wahren BMW-Lehre. Wenig Spielerei, Hinterradantrieb und vor allem ein klassischer Reihensechszylinder – der ohne Aufladung auskommt – versprechen höchsten Fahrgenuss. Das seidenweiche, spielerische Ausdrehen, die Leichtigkeit, mit der sich die Gänge reinschnippen lassen, die präzise Lässigkeit, mit der Lenkung und Fahrwerk die Wünsche des Fahrers umsetzen: 100 Prozent BMW . Kein Wunder also, dass der ersteauch nach vielen Jahren noch äußerst stabile Restwerte erzielt. Besonders begehrt sind die großen Sechszylinder 3.0i mit 231 PS und der Nachfolger 3.0Si mit 265 PS. Schwächer, aber kaum weniger reizvoll sind die kleineren Sechszylinder mit 2,2 bis 2,5 Liter Hubraum, die zwischen 170 und 218 PS leisten. Weniger gefragt und daher am günstigsten ist der 2.0i mit 150-PS-Vierzylinder, abgehoben die Alpina- und M-Versionen mit 300 bzw. 343 PS. Im Innenraum geht es über sichtlich und einfach zu. Das gilt bei frühen Modellen auch für den Materialmix.hatte ein Einsehen und besserte im Zuge der um fangreichen Modellpflege 2006 deutlich nach. Außen setzte die Beautykur vor allem bei Frontschürze und Heckleuchten an.