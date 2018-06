Borgward bringt endlich den BX7 in Deutschland auf den Markt. Allerdings als Benziner und in zunächst limitierter Auflage. AUTO BILD hat alle Infos und den Preis!

E nde Juni 2018 meldet sich die Traditionsmarke 44.200 Euro! Dafür ist das erste Modell der wiedergeborenen Marke relativ gut ausgestattet. Unter anderem sind ein Panoramadach und eine Lederausstattung serienmäßig an Bord. Besonders stolz ist Borgward auf das Infotainmentsystem mit 12,3 Zoll großem Touchscreen. Sitzprobe Borgward Isabella zur Galerie Fahrbericht Borgward BXi7 zur Galerie nde Juni 2018 meldet sich die Traditionsmarke Borgward in Deutschland zurück. Laut "Automobilwoche" finden dann die ersten Verkaufsveranstaltungen für das SUV BX7 TS Limited Edition statt. Eigentlich sollte die Auslieferung des auf eine unbekannte Stückzahl limitierten Modells schon Ende 2017 beginnen. Borgward hat übrigens seine Antriebsstrategie geändert: Die ersten Fahrzeuge haben einen Benziner unter der Haube und werden nicht wie zuerst angekündigt von einem Elektromotor angetrieben. Der zwei Liter große Vierzylinder leistet 224 PS und verbraucht 8,9 Liter auf 100 Kilometern. Bei 208 km/h streicht der BX7 die Segel. Die Kraftübertragung übernimmt eine Sechsgangautomatik. Der BX7 TS Limited Edition ist kein günstiges Vergnügen. Die Preise beginnen erst bei! Dafür ist das erste Modell der wiedergeborenen Marke relativ gut ausgestattet. Unter anderem sind ein Panoramadach und eine Lederausstattung serienmäßig an Bord. Besonders stolz ist Borgward auf das Infotainmentsystem mit 12,3 Zoll großem Touchscreen.Ursprünglich war die Rückkehr nach Europa mit dem Elektro-SUV BX7 EV geplant. Später sollen die Modelle BX7, BX5 und das Sportcoupé BX6 folgen, ebenfalls zunächst als Benziner. Die neu aufgelegte Isabella sorgte zudem als Studie auf der IAA 2017 für Aufsehen. "Es bleibt aber weiterhin unser Ziel, mit dem Start der Fertigung in Bremen primär Elektrofahrzeuge zu verkaufen", sagte Vorstandschef Ulrich Walker. In die Hansestadt Bremen will der ruhmreiche Autobauer mit einem großen Montagewerk zurückkehren. Derzeit baut der Hersteller im Westen der Stadt eine neue Fabrik. Geplanter Produktionsstart ist 2019. Die Teile sollen angeliefert und aus ihnen jährlich bis zu 50.000 Fahrzeuge gefertigt werden.

Das Unternehmen gehörte einst zu den bekanntesten Autoherstellern Deutschlands und ging 1961 pleite. Borgwards Enkel Christian belebte die Marke 2015 mithilfe des chinesischen Hauptaktionärs Foton, einem Lastwagenbauer, wieder. In China ist man bereits erfolgreich am Markt. Seit dem dortigen Marktstart des BX7 sowie des BX5 liegen die Auftragseingänge in der Volksrepublik nach Borgward-Angaben bei rund 70.000 Fahrzeugen. Homologationen werden außerdem für den Mittleren Osten, Südamerika und Russland vorbereitet.

Auch ein Plug-in-Hybrid ist geplant