Borgward BXi7 im Test: Mitfahrt — 20.03.2018 BXi7: So fährt der E-Borgward Die ersten Borgward kommen im Frühjahr 2018, los geht es mit einem Benziner. 2019 folgt die E-Version. AUTO BILD ist schon mitgefahren.

Borgward verspricht eine große Reichweite für den Stromer



E-SUV: Der Borgward BXi7 kommt mit zwei E-Motoren und einer Systemleistung von 270 PS.

Die E-Version des Borgward-SUVs beschleunigt zügig und leise



Dirk Branke Fazit Dem bedingungslosen Optimismus der Borgward-Leute muss ich jetzt nicht aufs Wort folgen, aber trotzdem: Sehr beeindruckend, was bisher geschafft wurde. Das Werk ist top, die Autos machen einen guten Eindruck. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht.

ald geht es los, noch im Frühjahr soll der BX7 TS bei uns an den Start gehen. TS steht für Touring Sports – das weckt Erinnerungen an die Isabella. Der BX7 ist mit 4,72 Metern sechs Zentimeter länger als ein Audi Q5, dem er in der Statur und im gesamten Auftritt ähnelt. Auch das Platzangebot fällt vergleichbar aus, selbst im Fond ist es angenehm geräumig.Angetrieben wird der BX7 TS von einem 2,0-Liter-Turbobenziner mit 224 PS, der an eine Sechsstufenautomatik (von Aisin) gekoppelt ist. Der Vierradantrieb arbeitet mit einer elektronisch gesteuerten Lamellenkupplung (BorgWarner). Zur Ausstattung gehören 18-Zoll-Alus, Leder, Klima-Automatik, 12,3-Zoll-Touchscreen, Navi und Hi-Fi. Wir rechnen mit Preisen von etwa 45.000 Euro. Richtig spannend wird es 2019. Dann bringt Borgward den BXi7 nach Deutschland, die Elektroversion. Der BXi7 kommt mit zwei E-Motoren und einer Systemleistung von 270 PS. Der Akku für die im Sommer startende China-Version verfügt über 50 kWh. "Die Europaversion kommt dann mit einer Reichweite von 400 Kilometern", verspricht Elektro-Chefentwickler Philipp Schmidt.Bei einer ersten Mitfahrt auf dem Testgelände im chinesischen Miyun macht der Vorserien-BXi7 schon einen reifen Eindruck, beschleunigt zügig und leise, liegt stabil. Gebaut werden soll er in einem noch zu errichtenden Werk in Bremen. Und auch beim Vertrieb will Borgward neue Wege gehen, geplant ist eine Zusammenarbeit mit Sixt Online, den Service soll A.T.U übernehmen. Vierzylinder , Turbo Hubraum 1981 cm³ • Leistung: 165 kW (224 PS) bei 5500/min • max. Drehmoment: 300 Nm bei 1500/min • Antrieb: Vierradantrieb • L/B/H: 4715/1923/1690 mm • Leergewicht: 1779 kg • Kofferraum: 545–1377 l • Vmax: 208 km/h •45.000 Euro (geschätzt).