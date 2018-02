Bosch: Ausblick auf digitales Cockpit — 21.02.2018 Die Zukunft des Virtual Cockpits Die Macher des Virtual Cockpits planen den nächsten Coup. Das Digitale Cockpit soll intuitiver und sicherer werden. So sieht es aus!

Welche Vorteile hat der Kunde von einem einheitlichen HMI?

Over-the-Air-Updates sollen die Software auf dem neuesten Stand halten.



Sprachsteuerung, neue Touchscreens und Eye-Tracking

In Zukunft sollen Displays nur noch anzeigen, was wirklich wichtig ist.

Zusammenfassung

osch läutete mit dem Virtual Cockpit beim VW-Konzern eine neue Ära des digitalen Kombiinstruments ein. Jetzt plant der Zulieferer die nächste Generation des digitalen Cockpits.Denn: Moderne Infotainmentsysteme, digitale Tachos und Fahrzeugsteuerungen für Klimaanlage etc. laufen bisher getrennt im Auto. In aktuellen Serienfahrzeugen steuern fünf, zehn oder gar 15 Steuergeräte die unterschiedlichen Anzeige- und Bediensysteme. Um Informationen auf allen Displays anzuzeigen, ist ein hoher Rechenaufwand erforderlich. Bosch will künftig alles unter einen Hut bringen und das gesamtedurch einen Cockpit-Computer koordinieren und mehr Funktionen in nur einer zentralen Recheneinheit unterbringen.Dadurch können Infotainment, Kombiinstrument und weitere Displays so synchronisiert werden, dass Informationen zeitlich und inhaltlich abgestimmt im gesamten Fahrzeug angezeigt und gesteuert werden können.Trotzdem lassen sich Fahrzeugfunktionen und Unterhaltungsmedien zum Schutz voneinander abschirmen. Danksoll der Cockpit-Computer und damit das gesamte HMI in Zukunft so einfach wie beim Smartphone auf dem neusten Stand gehalten werden.Zudem wird der Fahrer im Cockpit von morgen durch eine künstliche Intelligenz (KI) unterstützt. Einen ersten Ausblick auf den persönlichen Assistenten gibt der Sprachassistent Casey von Bosch , der nicht nur unterschiedliche Dialekte und Sprachen versteht, sondern auch bei Bedarf auf andere Namen hört.Intelligente und mitlernende Algorithmen filtern Inhalte und priorisieren sie. Wird es auf der Straße glatt, erhält der Fahrer sofort eine Warnmeldung direkt in sein Blickfeld. Weniger wichtige Informationen wie der Radiosender werden auf ein anderes Display verschoben. Außerdem glaubt Bosch daran, dass sich Touchscreens mit einem, wie im neuen Audi A8 und A7, durchsetzen werden, da man sie auch "blind" bedienen kann. Die auf dem Touchscreen dargestellten Tasten fühlen sich wie realistische Knöpfe an. Das haptische Display vermittelt damit das Gefühl, die Lautstärke über einen echten Schieberegler anzupassen. Sogenanntes Eyetracking soll den Fahrer erkennen und abgespeicherte Nutzerprofile im Fahrzeug laden, womit sich Sitze, Temperatur und weitere Einstellungen automatisch anpassen.Nachdem die Digitalisierung des Cockpits bei vielen Autos zur Reizüberflutung und Verwirrung geführt hat, kommt nun langsam Klarheit und Struktur ins Fahrzeug. Künftig werden wir mehr unterstützt als abgelenkt.Hersteller und Modelle nennt Bosch als Zulieferer nicht. Doch AUTO BILD wird es rechtzeitig rausfinden.