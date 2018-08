I

st Autozulieferer Bosch noch tiefer in den VW-Abgasskandal verstrickt als bislang angenommen? Laut " Wirtschaftswoche " belegt ein E-Mail-Schriftverkehr, dass Angestellte des Konzerns die Manipulationssoftware programmiert und geholfen haben, sie vor den Behörden zu verstecken. In einem internen Arbeitsauftrag der Bosch-Entwicklungsabteilung vom November 2006, also neun Jahre vor dem Bekanntwerden der Dieselaffäre, sei die "Akustikfunktion", so der Tarnname für die Schummelsoftware, wörtlich erwähnt. Zuvor habe ein VW-Manager an Kollegen geschrieben, dass die Akustikfunktion "so aussehen sollte, dass wir nicht erwischt werden". Wettbewerber sollten die Software nicht entdecken können, sie solle aber "irgendwie physikalisch argumentierbar" sein. Er habe einen entsprechenden Arbeitsauftrag bei Bosch eingereicht.