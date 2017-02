Brennstoffzellen-, Hybrid- und Elektro-Neuheiten: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 — 20.02.2017 Grün in die Zukunft VW verrät den Einstiegspreis für den gelifteten e-Golf. Diese und alle weiteren kommenden Greencar-Neuheiten zeigt AUTO BILD!

er elektrische Antrieb ist weiter auf dem Vormarsch. In den kommenden Jahren hält der Plug-in-Hybridtechnik Einzug in alle Fahrzeugklassen – und auch die Brennstoffzelle, die vor allem von den asiatischen Herstellern weiterentwickelt wird, ist im Kommen. Die Spanne der elektrisch unterstützten Autos ist riesig: Sie reicht vom Kleinwagen bis zum Luxus-SUV. Auch bei den Nutzfahrzeugen sind alternative Antriebe inzwischen keine Zukunftsmusik mehr: Neben reduzierten Verbrauchswerten bieten die Steckdosen-Hybridlaster die Möglichkeit, rein elektrisch zu fahren.Auch bei den vollelektrischen Autos gibt es in Zukunft reichlich Zuwachs. Durch Fortschritte in der Akku-Technologie und mit der Ausweitung der Lade-Infrastruktur werden die leisen E-Autos eine immer größere Alternative zum konventionellen Verbrennungsmotor. Ein Elektro-Kandidat ist der modernisierte VW e-Golf (Bild oben). Für ihn geben die Wolfsburger unter Normalbedingungen eine Reichweite von 200 Kilometern an – die weniger praxisnahe Normreichweite liegt bei 300 Kilometern. Für die Basisversion verlangt VW 35.900 Euro.