Bürstner Lyseo T 734 Harmony Line: Wohnmobil-Test

M

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

üdigkeit, verlangsamtes Den­ken, Rückenschmerzen, Schlafstörungen – oh Mann, Vitamin-­D-­Mangel kann ganz schön schlauchen. Besser oft Sonne tanken ! Sollte im Urlaub ja kein Problem sein, da sind wir frischluftverliebten Reisemobilisten klar im Vorteil. Doch was, wenn's draußen ungemütlich wird und sich das rettende Mobilheim als fensterarme Höhle mit kühler OP-­Beleuchtung entpuppt? Dann wird's schwierig mit dem Erholen. Gut also, wenn das Urlaubsdomizil innen mit angenehmen Farben, stimmungsvoller Beleuchtung und großen Fenstern verwöhnt, die viel Licht reinholen. Bei Bürstner haben sie genau das in der Harmony-Line­-Ausstattung umgesetzt, die für teilintegrierte Lyseo zu haben ist. Passt gut zum buzzword "Wohnfühlen", das Bürstner neuerdings so gerne in der Werbung verwendet. Mal sehen, was es damit auf sich hat.