Byton SUV (2019): Elektroauto, Preis, Reichweite — 04.01.2018 Elektro-SUV zum Kampfpreis Die neue chinesische Marke Byton plant ein SUV mit Elektroantrieb, das bei Bedarf auch vollautonom fährt. Der Preis ist eine echte Kampfansage an die Konkurrenz. Alle Infos!

Ein durchgehender Bildschirm überzieht das komplette Armaturenbrett.

Elektro-SUV für 33.000 Euro?



Die Highlights der CES 2018: Cockpits von morgen Zur Galerie

Autor: Elias Holdenried

Das chinesische Start-up Future Mobility (FMC) hat für die CES in Las Vegas (9. bis 12. Januar 2018) ein elektrisches SUV angekündigt. Die Automobilsparte des Konzerns heißt "Byton" und wurde erst 2017 gegründet. Der Name ist eine Abkürzung von "Bytes on Wheels". Der Geschäftsführer der neuen Marke, Carsten Breitfeld, ist derund auch andere Manager und Ingenieure wurden von namhaften Hightech-Unternehmen wie Google abgeworben. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich zwar in China, doch auch in Kalifornien und München hat Byton Entwicklungsstandorte.Das erste Modell hat mit fünf Metern Länge ungefähr dasund soll mit einer Akkuladung bis zu 500 Kilometer weit kommen. Außerdem hat es alle nötige Technik an Bord, die braucht um vollautonom unterwegs zu sein. Das eigentliche Highlight ist aber der Innenraum. Auffällig ist vor allem der, der sich über das komplette Armaturenbrett zieht. Auf dem Lenkradkranz befindet sich ein Touchdisplay, mit dem die Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Gerüchten zufolge soll der Byton beikosten. Zunächst soll das SUV aber nur in China auf den Markt kommen. Wenn es das Fahrzeug tatsächlich in die Serienfertigung schafft, wäre dies eine richtige Kampfansage an die Elektro-Konkurrenz.